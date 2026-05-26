«Θόλωσα, έβαλα τη σορό της στο πατάρι για τα παιδιά» είπε ο συζυγοκτόνος των Αμπελόκηπων στην απολογία του

Πρόεδρος: Γιατί έφυγε;



Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω, δεν μου εξήγησε. Δεν μου έδινε και σαφείς απαντήσεις. Πήγα πάλι και την πήρα. Την αγαπούσα...



Ο κατηγορούμενος παρουσίασε τον εαυτό του εργατικό και καλό οικογενειακή και την αδικοχαμένη Άλμπα, άπιστη, προκλητική, κακή μητέρα ακόμη και κακοποιητική απέναντι του! «Με είχε σπρώξει από τη σκάλα, ντύνονταν σαν πήγαινε σε πάρτι» είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του και άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το θύμα συναντούσε τον εραστή της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας τους.



«Δούλευα όλη την ημέρα και το απόγευμα πήγαινα στο σχολείο να πάρω τα παιδιά. Εκείνη δούλευε ως καθαρίστρια 6 με 9 το πρωί. Μετά δεν την εύρισκα σχεδόν ποτέ στο σπίτι. Όταν τη ρώταγα μου έλεγε ότι καθάριζε σπίτια. Έλεγε ότι δούλευε σε τρεις δουλειές. Είχαμε απομακρυνθεί...».



Δίνοντας στη συνέχεια τη δίκη του εκδοχή για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε αλλά και τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ μέσα στη κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους, ο 39χρονος ισχυρίστηκε: «Ήταν 1:30 το ξημέρωμα. Ξύπνησα και την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο. Έλεγε ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Και ο άλλος με τον οποίο μιλούσε συμφωνούσε. Ήταν στην τουαλέτα και μίλαγε σε ανοιχτή ακρόαση. Της είπε "έλα στο δωμάτιο να μιλήσουμε". Ήρθε και την ρώτησα με ποιον μιλούσε. Δεν μου έλεγε της και της είπα πως την άκουσα (...). Μου είπε ότι δεν της προσφέρω το παραμικρό και ότι το μικρό αγοράκι μας μοιάζει στο μπαμπά του και όχι σε εμένα. Μου είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό μου. Θόλωσα....Δεν κατάλαβα πως το έκανα πως έφτασα σε εκείνο το σημείο. Θόλωσα που το παιδί δεν ήταν δικό μου. Ήταν η πρώτη φορά που μου το είπε και μου το είπε με μεγάλη ειρωνεία (...)".



Την εικόνα μιας άπιστης γυναίκας και μιας κακής μητέρας επιχείρησε να «φιλοτεχνήσει» σήμερα κατά την απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 39χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος των Αμπελόκηπων, ο οποίος στα τέλη Νοεμβρίου του 2024 σκότωσε με σφυρί τηνσύζυγό του και μητέρα των δυο παιδιών του.«Θόλωσα όταν μου είπε ότι το ένα μας παιδί δεν είναι δικό μου, είχε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό μου φίλο» ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, επιχειρώντας να ρίξει ευθύνεςτο οποίο όπως είπε,Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, αφού χτύπησε με σφυρί τη γυναίκα του, εν συνεχεία έσφιξε στο λαιμό της ένα. Μετά ανέβασε τη σορό τηςτου σπιτιού τους και εκεί την έκρυβε για μια εβδομάδα.Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά του ζευγαριού, 13 και 11 ετών σήμερα, συνέχιζαν την καθημερινότητά τους μέσα στο σπίτι και ο κατηγορούμενος παρίστανε τον ανήσυχο σύζυγο, παίζοντας μάλιστα θέατρο τόσο στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας όσο και στα παιδιά του.Συγκεκριμένα προσποιούμενος το θύμα, έστειλε στους δυο γιους του μήνυμα λέγοντάς τους πως «η μαμάγια να μαζέψει λεφτά, πήγε μακριά και θα αργήσει να γυρίσει». Παράλληλα, ο 39χρονος προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει και τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας, στέλνοντας από το κινητό της μηνύματα στην αδερφή της για να την καθησυχάσει.Παριστάνοντας το θύμα, έγραφε στην κουνιάδα του ότι η 32χρονη Άλμπα είναι καλά κι ότιγια την Ιταλία, καλώντας την να μην μιλήσει στις Αρχές, γιατί θα έχανε (η Άλμπα) τη δουλειά της. Τελικά, ο 39χρονος κάλεσε στις Αρχές Δεκεμβρίου την αστυνομία και ομολόγησε τα πάντα.Σήμερα, κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ζήτησε αρχικάκαι περιέγραψε με λεπτομέρειες την οικογενειακή του ζωή με το θύμα.«Την αγαπούσα πάρα πολύ» είπε και υποστήριξε πως για πολλά χρόνια η σχέση του με το θύμα ήταν προβληματική. «Να ζητήσω και πάλι συγγνώμη. Με την Άλμπα γνωριστήκαμε το 2011 και στην αρχή η σχέση μας πήγαινε καλά. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν πήρε το παιδί και έφυγε» ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος υποστηρίζοντας ότι το θύμα αφού επέστρεψε στο σπίτι την πρώτη φοράξανά την οικογενειακή τους εστία, παίρνοντας και πάλι μαζί το ανήλικο παιδί τους.«Τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2013 όταν έφυγε και πάλι με το παιδί μαζί. Έφυγε για μια ημέρα. Δεν μου είχε πει που θα πήγαινε. Έφυγε με την αδελφή της. Είχε πάει στους γονείς της» είπε.Γιατί έφυγε;Δεν ξέρω, δεν μου εξήγησε. Δεν μου έδινε και σαφείς απαντήσεις. Πήγα πάλι και την πήρα. Την αγαπούσα...Ο κατηγορούμενος παρουσίασε τον εαυτό του εργατικό και καλό οικογενειακή και την αδικοχαμένη Άλμπα, άπιστη, προκλητική, κακή μητέρα ακόμη και κακοποιητική απέναντι του! «Με είχε σπρώξει από τη σκάλα, ντύνονταν σαν πήγαινε σε πάρτι» είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του και άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το θύμα συναντούσε τον εραστή της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας τους.«Δούλευα όλη την ημέρα και το απόγευμα πήγαινα στο σχολείο να πάρω τα παιδιά. Εκείνη δούλευε ως καθαρίστρια 6 με 9 το πρωί. Μετά δεν την εύρισκα σχεδόν ποτέ στο σπίτι. Όταν τη ρώταγα μου έλεγε ότι καθάριζε σπίτια. Έλεγε ότι δούλευε σε τρεις δουλειές. Είχαμε απομακρυνθεί...».Δίνοντας στη συνέχεια τη δίκη του εκδοχή για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε αλλά και τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ μέσα στη κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους, ο 39χρονος ισχυρίστηκε: «Ήταν 1:30 το ξημέρωμα. Ξύπνησα και την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο. Έλεγε ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Και ο άλλος με τον οποίο μιλούσε συμφωνούσε. Ήταν στην τουαλέτα και μίλαγε σε ανοιχτή ακρόαση. Της είπε "έλα στο δωμάτιο να μιλήσουμε". Ήρθε και την ρώτησα με ποιον μιλούσε. Δεν μου έλεγε της και της είπα πως την άκουσα (...). Μου είπε ότι δεν της προσφέρω το παραμικρό και ότι το μικρό αγοράκι μας μοιάζει στο μπαμπά του και όχι σε εμένα. Μου είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό μου. Θόλωσα....Δεν κατάλαβα πως το έκανα πως έφτασα σε εκείνο το σημείο. Θόλωσα που το παιδίΉταν η πρώτη φορά που μου το είπε και μου το είπε με μεγάλη ειρωνεία (...)".

Συνεχίζοντας ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Την ώρα που τη χτύπησα με το σφυρί έπεσε στο κρεβάτι, το καλώδιο δεν θυμάμαι πως βρέθηκε στο χέρι μου. Ακόμη μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τα μάτια της ήταν κλειστά για λίγα δευτερόλεπτα και μετά αφού έβαλα το καλώδιο προσπάθησα να τη συνεφέρω...».



Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ και όχι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο.



Πρόεδρος: Όταν τη βλέπατε να πέφτει στο κρεβάτι, ποια ήτα η πρώτη σας σκέψη;



Κατηγορούμενος: Δεν σκεφτόμουν τίποτα εκείνη την ώρα....



Πρόεδρος: Πότε δηλαδή αρχίσατε να καταλαβαίνετε τι κάνετε;



Κατηγορούμενος: Όταν την έσφιξα με το καλώδιο μετά προσπαθούσα να τη συνεφέρω. Της έκανα μαλάξεις στο στήθος. Δεν έπαιρνε ανάσα.



Πρόεδρος: Πως να πάρει ανάσα με το καλώδιο στο λαιμό;



Κατηγορούμενος: Δεν είχα συνέλθει εντελώς για να καταλάβω τι είχα κάνει...



Συνεχίζοντας ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως το μόνο που σκέφτοταν ήταν μη σηκωθούν τα παιδιά και δουν τη μητέρα τους νεκρή. «Σηκώθηκα το πρωί πήγα στη δουλειά και συνάντησα τον αδελφό μου...» είπε και συνέχισε: «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως να βρω ένα τρόπο να το πω στα παιδιά, να το πω σε όλους. Την έβαλα πάνω στο πατάρι με πολύ δυσκολία. Που να την άφηνα; στη ντουλάπα; Τα παιδιά θα την άνοιγαν για να πάρουν τα ρούχα τους. Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω αλλά δεν το έκανα λόγω των παιδιών. Όλο αυτό έγινε για το παιδί, τα παιδιά ήταν η ανάσα μου και η ζωή μου. Πήρε το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα…».



Πρόεδρος: Ακούω για σφυρί, λινάτσα. Πώς τα είχατε αυτά στο διαμέρισμα;



Κατηγορούμενος: Είμαι οικοδόμος και τα έχω. Τη λινάτσα την είχα για να τη βάλω στο μπαλκόνι.



Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;



Κατηγορούμενος: Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί και πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… Προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά. Πήγαινα στη δουλειά και με ρωτούσαν τί έχω. Τους έλεγα ότι δήθεν έφυγε…



Πρόεδρος: Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι….



Κατηγορούμενος: Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι.



Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για να το πείτε γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένη η σορός; 8 στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει..



Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι… (…) Αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω. όμως πού να το αφήσω το πτώμα; στη ντουλάπα για να το ανοίξουν τα παιδιά και να τρομάξουν; Ενα μικρό διαμέρισμα ήταν…



Ο 49χρονος δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων για τους λόγους που δολοφόνησε τη σύζυγό του και επέμεινε πως όλα έγιναν όχι γιατί η 39χρονη είχε εξωσυζυγική σχέση αλλά γιατί του είπε ο ένας γιος τους δεν ήταν δικό του.



Νωρίτερα στο δικαστήριο είχαν καταθέσει μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν εργατικό, καλό σύζυγό και πατέρα.



Η δίκη συνεχίζεται.