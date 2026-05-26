Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έδωσε συνέντευξη στον Πολ Μέσκαλ, τον ηθοποιό που τον υποδύεται στις ταινίες για τη ζωή των Beatles

Ο Πολ Μέσκαλ, ο οποίος υποδύεται τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην επερχόμενη σειρά τεσσάρων ταινιών του Σαμ Μέντες για τους Fab Four, συνομίλησε με το μουσικό είδωλο σε αποκλειστική ταινία μικρού μήκους του Amazon.







Ξεκινώντας τη 10λεπτη συνομιλία, ο ηθοποιός ρωτάει τον ΜακΚάρτνεϊ: «Πώς νιώθεις που δίνεις συνέντευξη;».



«Εξαρτάται από το αν μου αρέσει το άτομο. Και εδώ έχουμε ήδη πρόβλημα», αστειεύτηκε το πρώην μέλος των Beatles. «Όχι, διαπιστώνω ότι αν μου αρέσει αυτός που μου παίρνει συνέντευξη, είναι εύκολο», πρόσθεσε.



«Δεν έχω κάποια φόρμουλα», είπε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Συνήθιζαν να με ρωτούν εμένα και τον Τζον Λένον, "Πώς το κάνετε; Ποιος γράφει τη μουσική, ποιος γράφει τους στίχους;" Δεν ξέρω. Για μένα, νομίζω ότι κάθε ιστορία ή τραγούδι που πρόκειται να κάνεις, πρέπει να περιλαμβάνει μνήμη. Με τους Beatles, πάντα προσπαθούσαμε να γράψουμε κάτι διαφορετικό», δήλωσε.



Ο Πολ Μέσκαλ ρώτησε ακόμη τον τραγουδιστή για το "Salesman Saint", ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ που γράφτηκε για τους γονείς του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.



«Θυμάμαι συχνά ότι η μαμά και ο μπαμπάς μου είχαν εμένα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντα το ήξερα αυτό μεγαλώνοντας, αλλά σε ένα σημείο λες "Ουάου"», είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. «Μου ήρθε στο μυαλό ότι θα ήταν καλό να γράψω μερικά πράγματα για το πώς ξεπέρασαν ό,τι έπρεπε να υπομείνουν», διευκρίνισε.



O Ιρλανδός ρώτησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το «αγαπημένο» τραγούδι του ηθοποιού από το άλμπουμ, το πρώτο single «Days We Left Behind», το οποίο αναφέρεται στην εποχή που πέρασε με τον Λένον.



«Η συνεργασία που είχες με όλους και η σχέση που είχες με τον Τζον, είναι κάτι τόσο ολοκληρωμένο, λαμπρό, περίπλοκο και πώς αισθάνεσαι σου με όλα αυτά τώρα;», ρώτησε ο Μέσκαλ.



«Κοιτάζοντας πίσω στη ζωή, συνάντησα έναν τύπο που ονομαζόταν Τζον Λένον, και πάλευε για τη ζωή - είχε πολλά προβλήματα, ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι, η μητέρα του είχε χτυπηθεί, είχε πολλά προβλήματα εκεί μέσα - οπότε έβαζε μια ασπίδα, οπότε ήταν πολύ πνευματώδης, πολύ καυστικός», είπε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Όσον αφορά τη σύνθεση, αυτό το είδος σχέσης παρέμεινε εκεί, οπότε σε αυτόν τον δίσκο, μπορεί ακόμη και να τον αναφέρω στο μυαλό μου, σαν να γράφουμε ακόμα μαζί», εξήγησε.



