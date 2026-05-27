Έπιασαν 25χρονο με 76 κιλά skunk, θα έβγαζε 420.000 ευρώ από την διακίνηση των ναρκωτικών στην Αττική

-73- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -75.080- γραμμαρίων,-3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -708- γραμμαρίων,αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους -23- γραμμαρίωναεροβόλο πιστόλι, μετά του γεμιστήρα του κενού φυσιγγίων,μαχαίρι τύπου ματσέτα,2 Ι.Χ. μοτοσικλέτες,-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,υφασμάτινο κυτίο διανομής,προστατευτικό κράνος μηχανής,χάρτινο κυτίο, χρώματος καφέ, με υπολείμματα αφρού πολυουρεθάνης καιτο χρηματικό ποσό των -4.975- ευρώ.Νωρίτερα, ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους -1.030- γραμμαρίων. Την εν λόγω συσκευασία ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, απέρριψε σε προαύλιο χώρο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα, μέσα σε σακίδιο που περιείχε επίσης κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους -13- γραμμαρίων και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με κοκαΐνη, μικτού βάρους -47- γραμμαρίων.Υπολογίζεται ότι, με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και των χρηματικών ποσών, το προσδοκώμενο όφελοςαπό την εγκληματική δράση ξεπερνά τις -420.000- ευρώ.Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.