Ποιοι πήγαν στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, η αμηχανία για το ΕΛΑΣ και η μικρή Ήρα: Όλα όσα έγιναν στο Θησείο
Ποιοι πήγαν στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, η αμηχανία για το ΕΛΑΣ και η μικρή Ήρα: Όλα όσα έγιναν στο Θησείο
Αμηχανία συνόδευσε για κλάσματα δευτερολέπτου την ανακοίνωση του ονόματος του Αλέξη Τσίπρα – Οι συνειρμοί και τα σχόλια – Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση
Το πρώτο βήμα του νέου κύκλου της πολιτικής του ζωής έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Τρίτης ανακοινώνοντας ενώπιον πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μελών κυβερνήσεων από το 2015, στελεχών που τον στήριξαν και απλών πολιτών, την ίδρυση του κόμματος ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Από την παρουσίαση δεν έλειψαν οι... πινελιές ΠΑΣΟΚ με βασικότερη την παρουσία της μικρής Ήρας, η οποία παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με το όνομα και το έμβλημα του νέου κόμματος αλλά και οι αιχμές προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δια της Μαριάννας Τουμασάτου και του Αιμίλιου Χειλάκη που ανέλαβαν την «προθέρμανση» όσων βρέθηκαν στο Θησείο.
Σε κάθε περίπτωση το όνομα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους παριστάμενους και πολλά περισσότερα καυστικά σχόλια στο διαδίκτυο.
Η σκηνοθεσία με το μικρό κοριτσάκι επαναλήφθηκε το 2019 στην Καλαμάτα, για τις ανάγκες τις τότε ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν την Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, που το 2004 και σε ηλικία 12 ετών, είχε σβήσει, φορώντας λευκά ρούχα, τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
Από την παρουσίαση δεν έλειψαν οι... πινελιές ΠΑΣΟΚ με βασικότερη την παρουσία της μικρής Ήρας, η οποία παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με το όνομα και το έμβλημα του νέου κόμματος αλλά και οι αιχμές προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δια της Μαριάννας Τουμασάτου και του Αιμίλιου Χειλάκη που ανέλαβαν την «προθέρμανση» όσων βρέθηκαν στο Θησείο.
Σε κάθε περίπτωση το όνομα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους παριστάμενους και πολλά περισσότερα καυστικά σχόλια στο διαδίκτυο.
Η ΉραΤο κοριτσάκι που παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το... μήνυμα για την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» λέγεται Ήρα και είναι κόρη φιλικής οικογένειας του κ. Τσίπρα. Όσοι βρίσκονταν στη γεμάτη πλατεία Θησείου, είχαν δει το πρόσωπό της στο βίντεο, με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ειδικά γραμμένη για την εκδήλωση. Η Ήρα φαινόταν να βρίσκει ένα μπουκάλι με το μήνυμα του ονόματος του νέου κόμματος, που το παρέδωσε, μετά το τέλος του βίντεο, στον Αλέξη Τσίπρα. Η εμφάνισή της στη σκηνή ήταν ο επίλογος της αφήγησης.
Η μικρή Ήρα είχε φτάσει νωρίς στην πλατεία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα σε μια μικρή σκηνή, που είχε στηθεί στο πλάι της εξέδρας, σαν καμαρίνι. Από εκεί βγήκε και ο κ. Τσίπρας, που χαιρετώντας τους συγκεντρωμένους, ανέβηκε στη σκηνή. «Αλέξη, προχώρα», ακούστηκε από το κοινό.
@protothema.gr ❗ Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα #protothema #news #tsipras #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η είσοδος της μικρής Ήρας στη σκηνή:
Σαράντα χρόνια πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου σήκωνε στην αγκαλιά του τη μικρή Γιαννούλα Βελισσαρίδου, που τότε ήταν 5,5 ετών. Η Γιαννούλα, μετονομάστηκε σε «Αννούλα», μια ιδέα του Κώστα Λαλιώτη, που είχε ανακαλύψει το rebranding πριν γίνει της μόδας στο ευρύ κοινό του σήμερα. Η αφίσα με το πρόσωπο της Αννούλας έμεινε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της μεταπολίτευσης.
@protothema.gr ❗ Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα #protothema #news #tsipras #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η σκηνοθεσία με το μικρό κοριτσάκι επαναλήφθηκε το 2019 στην Καλαμάτα, για τις ανάγκες τις τότε ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν την Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, που το 2004 και σε ηλικία 12 ετών, είχε σβήσει, φορώντας λευκά ρούχα, τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
Τα στοιχήματα για το όνομα και η έκπληξηΌσο πάντως η Ήρα περίμενε, όσοι βρίσκονταν στο Θησείο προσπαθούσαν να μαντέψουν το όνομα του νέου κόμματος. Μετά την «Ιθάκη» και τις συνεχείς επαναλήψεις του Αλέξη Τσίπρα στη λέξη «Πυξίδα», σχεδόν όλοι περίμεναν κάτι σχετικό.
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο Γιώργος Βασιλειάδης περιοριζόταν να πει: «Δεν θα έχει δύο λέξεις».
Την ίδια ώρα, ο χώρος γέμιζε με πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, απογοητευμένους του ΣΥΡΙΖΑ και γνώριμα στελέχη της Κεντροαριστεράς.
Από βουλευτές, παρόντες ήταν οι ανεξάρτητοι Αθηνά Λινού, με τον σύζυγό της, ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Οζγκιούρ Φερχάτ. Εκεί βρισκόταν επίσης οι Διονύσης Τεμπονέρας, Κώστας Γαβρόγλου, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Μπαλάφας, Νίκος Μαιός, Ελένη Αυλωνίτου, Δώρα Αυγέρη, Μενέλαος Μαλτέζος και το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης.
Παρόντες ήταν επίσης οι Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του «Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα».
Παρούσα ήταν φυσικά και η Μπέτυ Μπαζιάνα, που συνόδευσε τον κ. Τσίπρα, αν και οι κάμερες της εκδήλωσης φρόντισαν διακριτικά να μην τη συναντήσουν ποτέ.
Τα «καρφιά» για την ΚαρυστιανούΤη βραδιά άνοιξαν με υπονοούμενα ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου.
«Να βγάλουμε περιστέρια; Να κάνουμε και βίντεο;» είπε η Τουμασάτου, αφήνοντας καρφιά για τη Μαρία Καρυστιανού, που φρόντισε να μην κατονομάσει. «Δεν είσαι και η καλύτερη influencer», απάντησε ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Το ΕΛΑΣ και η ΕΛΑΣΤον λόγο πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, που ανακοίνωσε στο τέλος το όνομα: ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το χειροκρότημα άργησε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αρκετό ώστε να φανεί η αμηχανία. Κάποιοι παρέπεμψαν στον ΕΛΑΣ και κάποιοι άλλη στην Αστυνομία. Το χειροκρότημα χρειάστηκε λίγο χρόνο να αποφασίσει.
Ευχαριστημένοι εμφανίστηκαν οι εξ Αριστερών υποστηρικτές. Με μικρότερη βεβαιότητα όσοι είχαν πιο διακριτό πέρασμα από το ΠΑΣΟΚ. Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα έλεγαν αργότερα ότι κι αυτοί ένιωσαν έκπληξη όταν έμαθαν για την ονομασία.
Το τέλος της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού και αρχηγό πλέον του νέου κόμματος, ήρθε με Ναζίμ Χικμέτ: «Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει».
Λίγη ώρα αργότερα, κι ενώ τα φώτα στην πλατεία Θησείου είχαν σβήσει, οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μεταφέρθηκαν στα γραφεία της Αμαλίας, για την κλειστή αποτίμηση της βραδιάς.
Δείτε εικόνες από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα