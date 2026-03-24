Κωνσταντίνος Γαβαλάς: Πριν από τρία χρόνια είχα ένα τροχαίο και έκανα να πιάσω το παιδί μου δύο μήνες, δεν με πλησίαζε
Ο ηθοποιός εξήγησε πως είχε σπάσει τη λεκάνη του και επειδή ο γιος του τον έβλεπε μόνιμα ξαπλωμένο στο κρεβάτι φοβόταν
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς πριν από τρία χρόνια, μετά το οποίο έκανε να πιάσει τον γιο του δύο μήνες, καθώς δεν τον πλησίαζε.
Όπως εξήγησε ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 24 Μαρτίου, το παιδί του φοβόταν επειδή είχε συνηθίσει να τον αγκαλιάζει και να τον σηκώνει ψηλά και ξαφνικά τον έβλεπε μονίμως ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς συνέχισε να οδηγεί τη μηχανή του για πρακτικούς λόγους, ενώ στο παρελθόν είχε ζήσει ξανά τέτοιους είδους ατυχήματα.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως κατά το τροχαίο που είχε πριν από τρία χρόνια, είχε σπάσει τη λεκάνη του: «Έχω μπόλικα τροχαία. Έχω δύο "καλά". Είχα ένα το 2006 και είχα και ένα πριν από τρία χρόνια. Έσπασα τη λεκάνη μου. Δεν σταμάτησα να οδηγώ μηχανή. Την περίοδο που έπαθα το δεύτερο τροχαίο, έπαιζα σε παιδικό στο Μέγαρο Μουσικής και τις Κυριακές με το που τελείωνε η παράσταση, έφευγα τρέχοντας να πάω στο Χορν. Αν δεν είχα το μηχανάκι, δεν υπήρχε περίπτωση να έφτανα ποτέ στην ώρα μου. Ο γιος μου τότε ήταν μωράκι, μικρός. Έκανα να πιάσω το παιδί μου δύο μήνες, δεν με πλησίαζε, γιατί με έβλεπε συνέχεια ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, στο σπίτι. Είχε συνηθίσει τον μπαμπά να είναι όρθιος, να τον πιάνει, να τον σηκώνει και τότε δεν μπορούσα τίποτα και δεν ερχόταν. Ήμουν κλινήρης», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ρωτήθηκε εάν τον φοβίζει η σκέψη πως και ο γιος του κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να οδηγεί μηχανή και απάντησε: «Σίγουρα το θέμα "μηχανή" με στρεσάρει λίγο, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ τον εαυτό μου και τι λαχτάρα είχα και δεν θέλω αυτά που θα τον κάνουν χαρούμενο να του τα στερήσω».
Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς έχει αποκτήσει τον γιο του με την Ελευθερία Κοντογεώργη, με την οποία παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο φέρεται πως οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα