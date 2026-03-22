Συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης με τα λόγια του πατέρα του: Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο μπαμπάς του
Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, σχολίασε ο ηθοποιός και σεναριογράφος μετά τις δηλώσεις που έκαναν για εκείνον οι γονείς του
Συγκίνηση προκάλεσαν στον Γιώργο Καπουτζίδη οι δηλώσεις που έκαναν για εκείνον οι γονείς του, με τον πατέρα του να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι είναι υπερήφανος για εκείνον.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στη νέα εκπομπή «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια, το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας. Ανάμεσα σε αυτές, «επέστρεψε» συμβολικά στην κουζίνα του πατρικού του σπιτιού στις Σέρρες, όπου στο παρελθόν είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα του την επιθυμία του να στηρίξει και να βοηθήσει πολλά παιδιά μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή όταν τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του μίλησαν για εκείνον. Σε βίντεο που προβλήθηκε, ο πατέρας του, Δημήτρης περιέγραψε τη στενή σχέση τους, ενώ εξέφρασε την αγάπη που έχει στον γιο του: «Όλη την ημέρα ήμουν μαζί του γιατί η μητέρα του ήταν δασκάλα και ήταν στο σχολείο. Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός που τα έδωσε όλα. Αγόρι μου γλυκό είσαι η ζωή μου και μέρα νύχτα είσαι στη ψυχή και στη καρδιά μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή μου. Να είσαι καλά και να σε καμαρώνω».
Νωρίτερα, παρουσιάστηκε και απόσπασμα με τα λόγια της μητέρας του Γιώργου Καπουτζίδη, Ευανθίας, η οποία στάθηκε στην πορεία του γιου της: «Ο Γιώργος ήταν ένα πανέξυπνο και πολύ χαρισματικό παιδί. Του άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος αλλά έχω ήθελα να μπει στη νομική. Την πρώτη φορά που είδα τις “Σαββατογεννημένες” ένιωσα μια σιγουριά για τον Γιώργο. Εγώ δεν του έκανα σχόλια για καμία σειρά, παρόλο που σε κάποιες από αυτές με σατίριζε. Σε αγαπώ πολύ και είμαι περήφανη για εσένα».
Από την πλευρά του, ο ηθοποιός και σεναριογράφος πρόσθεσε μετά τις δηλώσεις των γονιών του: «Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να μεγαλώσεις παιδιά. Πολύ υπεύθυνο και το κάνουν με φοβερή υπευθυνότητα και αγάπη και οι δυο».
