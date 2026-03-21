Σοφία Λόρεν για την καθημερινή γυμναστική: Ακολουθώ ένα πρόγραμμα καλλισθενικής, ώστε να ξεκινάω με καλή ψυχολογία





Τη σχέση της με τη γυμναστική και το πρόγραμμα καλλισθενικής που ακολουθούσε είχε περιγράψει η Σοφία Λόρεν σε συνέντευξή της.

Λόρεν, που σήμερα είναι 91 ετών, είχε υπογραμμίσει

Μιλώντας στο Haute Living San Francisco, η διάσημη ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σημασία της πειθαρχίας και της άσκησης στη ζωή της πριν ακόμα κλείσει τα 90 της χρόνια: «Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που έδινε προτεραιότητα στη γυμναστική και σε έναν πειθαρχημένο τρόπο ζωής, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μέχρι και σήμερα, ξυπνάω καθημερινά στις 6:00 το πρωί και ακολουθώ ένα πρόγραμμα καλλισθενικής διάρκειας 45 λεπτών, ώστε να ξεκινώ τη μέρα μου σωστά και με καλή ψυχολογία».Η καλλισθενική γυμναστική, που βασίζεται στη χρήση του σωματικού βάρους για ενδυνάμωση, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς της. Ηότι η άσκηση δεν αφορά μόνο στη φυσική κατάσταση αλλά και στην ψυχική ισορροπία: «Η άσκηση και η σωματική δραστηριότητα όχι μόνο με βοηθούν να διατηρούμαι σε φόρμα για τις ανάγκες της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής, αλλά δίνουν και δομή και συγκέντρωση στην καθημερινότητά μου».Σε παλαιότερη δήλωσή της είχε επισημάνει: «Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για να μην κάνεις τίποτα. Γι’ αυτό πιέζω τον εαυτό μου να βγω έξω και να περπατήσω για μία ώρα». Η Σοφία Λόρεν έχει δηλώσει ότι προτιμά μια ισορροπημένη ζωή από αυστηρούς κανόνες. Το 1965 είχε πει χαρακτηριστικά: «Προτιμώ να τρώω μακαρόνια και να πίνω κρασί παρά να είμαι στο ο νούμερο». Ενώ για την εμφάνισή της είχε αναφέρει το 2019: «Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό είναι το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκα. Μου αρέσει να διατηρώ τον εαυτό μου όπως γεννήθηκα, χωρίς άλλα μυστικά».