Βάλια Χατζηθεοδώρου: Όταν πήγα στον «Τροχό της Τύχης» δεν ήξερα πού κοιτάω, δεν είχα ιδέα

Βάλια Χατζηθεοδώρου, ξεχωρίζει τη συνεργασία της με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, αποκαλώντας τον μέντορά της, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι πριν τον «Τροχό» είχε πλήρη άγνοια σχετικά με τον χώρο της τηλεόρασης:

Την απειρία της με τα τηλεοπτικά γυρίσματα και εκπομπές πριν εργαστεί στον «Τροχό της Τύχης» περιέγραψε η Βάλια Χατζηθεοδώρου Η ίδια εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», πως η πρώτη της δουλειά στην τηλεόραση ήταν ο « Τροχός της Τύχης » στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη και στη συνέχεια ακολούθησε το «The Voice».Όπως εξήγησε η«Ο “Τροχός της τύχης” ήταν η πρώτη μου δουλειά και είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου, αλλά το "The Voice" είναι πολύ αγαπημένο μου πρότζεκτ. Πέρασα φανταστικά”. Τον Πέτρο Πολυχρονίδη τον αγαπώ, είναι ο μέντορας μου. Αυτός μου έχει μάθει πόσα πράγματα. Όταν πήγα στον “Τροχό της τύχης” δεν ήξερα που κοιτάω. Μου έμαθε πολλά πράγματα στο κομμάτι, γενικά, όλο του πώς λειτουργεί η φάση με την τηλεόραση. Δεν είχα ιδέα».