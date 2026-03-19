Δημουλίδου για διαφήμιση Jumbo με Καραβάτου και Φερεντίνο: «Ποιος σκέφτηκε αυτό το τερατούργημα; Είναι φθηνή, χυδαία και προκλητική»
«Απορώ πώς δέχτηκε η Κατερίνα να κάνει αυτή την άθλια σκηνή που εγώ δεν θα έκανα, όσα λεφτά και να μου έδιναν», πρόσθεσε η συγγραφέας
Φτηνή, χυδαία και προκλητική χαρακτήρισε τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο η Χρυσηίδα Δημουλίδου, εκφράζοντας την απορία της σχετικά με το πρόσωπο που σκέφτηκε «αυτό το τερατούργημα».
Η συγγραφέας μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook δήλωσε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι αντίστοιχο, όσα χρήματα και να της έδιναν, σημειώνοντας επίσης πως δεν καταλαβαίνει πως τα έντερα ζώων μπορούν να συνδεθούν με σεξουαλικά υπονοούμενα, όπως και η γιορτή του Πάσχα.
Στην ανάρτησή της η Χρυσηίδα Δημουλίδου έγραψε αναλυτικά: «ΕΛΕΟΣ κύριε JUMBO, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! Ότι χειρότερο έχω δει σε διαφήμιση... Απορώ πώς δέχτηκε η Κατερίνα να κάνει αυτή την άθλια σκηνή που εγώ δεν θα έκανα, όσα λεφτά και να μου έδιναν... 1ον παρουσιάζει τα σφαγμένα ζώα ως κάτι πολύ ευχάριστο, με πολλά #σεξουαλικά #υπονοούμενα... Πείτε μου ποιος ηδονίζεται σεξουαλικά από έντερα ζώων; Πρέπει να είναι μεγάλη ανωμαλάρα. 2ον ο φακός δεν κολακεύει καθόλου την Κατερίνα, την παρουσιάζει άγρια, με σχεδόν ανδρικό πρόσωπο και μεγαλύτερη από όσο είναι. Γιατί δεν της βάλατε ένα φίλτρο να τη γλυκάνει, να της κόψει χρόνια; 3ον και βασικότερο η διαφήμιση έχει σχέση με το Άγιο #Πάσχα... Πώς είναι δυνατόν να συγκρίνεται το Πάσχα με σεξουαλικά υπονοούμενα; Ποιος μεγαλοφυής εγκέφαλος σκέφτηκε αυτό το τερατούργημα; Ο κύριος Jumbo το ενέκρινε αφού το είδε ή το είδε κατόπιν εορτής; Προσωπικά βρίσκω αυτή τη διαφήμιση φθηνή, χυδαία και λίαν προκλητική... Εάν τώρα τα καταστήματα #jumbo που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, θέλουν να προκαλέσουν προς χάριν πώλησης, έχουν κάνει τεράστιο λάθος και πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να αποσυρθεί. Και να ήθελα να φάω κοκορέτσι, αηδίασα. Το Πάσχα είναι γιορτή που επιβάλλει τον σεβασμό και δεν πρέπει στο όνομα καμία φθηνής σεξουαλικότητας να προβάλλεται με αυτό τον τρόπο. Λυπάμαι που το λέω, αγαπώ τα καταστήματα Jumbo, όμως αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, σχεδόν #σοκαρίστηκα όταν την πρωτοείδα και δεν είμαι κάποια θρησκόληπτη, αντίθετα ένας πολύ προχωρημένος άνθρωπος που όμως έχει αισθητική και ξέρει ότι κάποια πράγματα έχουν όρια... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, κάνω λάθος;».
Στο διαφημιστικό που πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ, ετοιμάζοντας ωστόσο μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό... κοκορέτσι.
Στη λεζάντα της διαφήμισης στα social media η εταιρεία σημειώνει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη! ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».
