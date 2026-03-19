Νιλ Σεντάκα: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του τραγουδιστή
Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Νιλ Σεντάκα, έγινε γνωστή η αιτία που οδήγησε στην απώλεια του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Ο δημιουργός των «Breaking Up Is Hard to Do» και «Calendar Girl» πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε η εφημερίδα New York Post, ο Νιλ Σεντάκα κατέληξε από καρδιαγγειακή νόσο, ενώ ως επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρεται και η νεφρική ανεπάρκεια.
Σε ανακοίνωση που δόθηκε στο περιοδικό People μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του τον αποχαιρέτισε με λόγια που αναδεικνύουν τόσο την καλλιτεχνική του πορεία όσο και την προσωπικότητά του: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του ροκ εν ρολ, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα, για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».
Ο Νιλ Σεντάκα γεννήθηκε το 1939 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στην περιοχή Μπράιτον Μπιτς. Από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική, με δάσκαλό του να εντοπίζει το ταλέντο του και να προτρέπει τους γονείς του να του αγοράσουν πιάνο, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της μετέπειτα πορείας του.
Αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή της αμερικανικής ποπ μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με επιτυχίες όπως «Oh! Carol», «Calendar Girl» και «Happy Birthday Sweet Sixteen». Στη δεκαετία του 1970 επέστρεψε δυναμικά στα charts με τραγούδια όπως «Breaking Up Is Hard to Do» και «Laughter in the Rain». Εκτός από τη δική του δισκογραφία, υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός και ως δημιουργός, γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Κόνι Φράνσις και Τζίμι Κλάντον, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της εποχής του Brill Building στη μουσική βιομηχανία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Iconic singer-songwriter Neil Sedaka’s cause of death revealed https://t.co/XX9fXWgrTG pic.twitter.com/Wk8yMpvyT0— Page Six (@PageSix) March 19, 2026
