Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Νιλ Σεντάκα: Από παιδί-θαύμα της κλασικής μουσικής σε διαχρονικό αστέρα της ποπ

Η πτώση και η επιστροφή

Μέχρι τα τελευταία χρόνια

Το 1958, η Κόνι Φράνσις σημείωσε επιτυχία με το «Stupid Cupid», ενώ ο ίδιος ο Σεντάκα γνώρισε γρήγορα επιτυχία ως ερμηνευτής με τραγούδια όπως το «Oh! Carol». Το 1962, το «Breaking Up Is Hard to Do» έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts.Από το 1959 έως το 1963 πούλησε περισσότερους από 25 εκατομμύρια δίσκους και περιόδευσε διεθνώς. Η βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 1960 ανέκοψε την πορεία του, όμως το 1975 επέστρεψε δυναμικά με τη στήριξη του Elton John και της δισκογραφικής Rocket Records.Την ίδια χρονιά επανηχογράφησε το «Breaking Up Is Hard to Do» σε μπαλάντα, με τη νέα εκδοχή να φτάνει ξανά στο Top 10. Επιτυχίες της περιόδου ήταν επίσης τα «Laughter in the Rain» και «Bad Blood», στο οποίο συμμετείχε φωνητικά ο Έλτον Τζον.Ο Σεντάκα συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά ακόμη και μετά τα 80 του χρόνια, ενώ επέστρεψε στις κλασικές του ρίζες, συνθέτοντας το συμφωνικό έργο «Joie de Vivre» και το κοντσέρτο για πιάνο «Manhattan Intermezzo», τα οποία ηχογραφήθηκαν με τη Philharmonia Orchestra του Λονδίνου.Ήταν παντρεμένος από το 1962 με τη Λέμπα Στράσμπεργκ και απέκτησε δύο παιδιά, τη Ντάρα και τον Μαρκ.Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τη συγκίνηση που ένιωθε πάνω στη σκηνή: «Υπάρχει κάτι σε αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης όταν δέχεσαι όρθιο χειροκρότημα. Μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά πάνω στη σκηνή γίνεσαι άλλος άνθρωπος».