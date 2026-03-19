Αγγελική Ηλιάδη: Όλα τα χρόνια παλεύω μόνη, γυρίζω σπίτι, καθαρίζω, μαγειρεύω, θα κάνω τα πάντα
Τώρα που μεγάλωσε ο γιος μου έχει καταλάβει τι έχω περάσει για να τον μεγαλώσω, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τη σχέση με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη περιέγραψε η Αγγελική Ηλιάδη, εξηγώντας πως μεγαλώνοντας, αντιλήφθηκε τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η τραγουδίστρια για να τον αναθρέψει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο περιοδικό «OK!» ανέφερε μεταξύ άλλων, πως έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη επαφή με τον γιο της, η οποία βασίζεται στον σεβασμό και στην αλληλοκατανόηση.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι τόσο τον πρωτότοκο γιο της, όσο και τον δεύτερο που απέκτησε με τον Σάββα Γκέντσογλου, τους μεγάλωσε μόνη της, χωρίς βοήθεια, συνδυάζοντας τις προκλήσεις της μητρότητας με αυτές της καριέρας. Όπως είπε για τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Πάντα μου λέει όμορφα λόγια και σε στιγμές που δεν το περιμένω. Πολλές φορές με το που μπαίνει μπει στο σπίτι, με αγκαλιάζει και μου λέει: "Κουκλάρα μου" ή "πόσο χαίρομαι που είσαι τόσο δυναμική". Τώρα που μεγάλωσε και είναι συνέχεια δίπλα μου έχει καταλάβει τι έχω περάσει για να τον μεγαλώσω, όπως και τον αδελφό του. Όλα τα χρόνια παλεύω μόνη μου. Δεν είμαι μια γυναίκα που τρέχει να κάνει τη δουλειά της και παραμελεί όλα τα υπόλοιπα. Θα γυρίσω σπίτι, θα καθαρίσω, θα μαγειρέψω, θα κάνω τα πάντα. Δεν περιμένω από κανέναν να μου ετοιμάσει τίποτα».
Σε ερώτηση για το εάν έχει ανταποκριθεί όσο θα ήθελε στον ρόλο της ως μητέρα, η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε ότι τα παιδιά της αποτελούν βασική προτεραιότητά της: «Φυσικά, και με το παραπάνω. Παλιότερα υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου που είχα τύψεις. Ίσως επειδή δεν με αγαπούσα πάρα πολύ. Πάντα έβρισκα κάτι κακό να πω για εμένα. Είχα παραμελήσει τον εαυτό μου, βάζοντας πιο πάνω άλλους ανθρώπους, που δεν το άξιζαν. Αλλά κάποια στιγμή άλλαξα όλη την οπτική που είχα για τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα πόσο άξια είμαι ως άνθρωπος και ως μητέρα. Πλέον, μετά τα παιδιά μου, έχω πάνω απ’ όλα εμένα».
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, τον οποίο απέκτησε με τον εκλιπόντα επιχειρηματία, Μπάμπη Λαζαρίδη που δολοφονήθηκε το 2008, ασχολείται με τον χώρο του μόντελινγκ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 17 Μαρτίου, ανέφερε ότι η μητέρα του έχει φροντίσει να τον ενημερώσει για όλα όσα αφορούν στον πατέρα του, με τον ίδιο να δηλώνει πως έχει πλέον μάθει να ζει με αυτή την πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε ακόμη ότι δεν ένιωσε την απουσία πατρικής παρουσίας, καθώς μεγάλωσε σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, τους παππούδες και τον θείο του. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενέστερα και στη σχέση που διατηρεί με τη μητέρα του.
Μιλώντας για τον πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε όταν εκείνος ήταν μόλις τριών ετών, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δήλωσε: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας: «Χαίρομαι που η μητέρα μου είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Στη μαμά μου θαυμάζω ότι μεγαλώνει δυο παιδιά μόνη της. Μερικές φορές τσακωνόμαστε για ηλίθιους λόγους, αν δεν πάω στη σχολή μπορεί να μου πει 2-3 κουβέντες».
Αναφερόμενος στην ταμπέλα του «γιου της Ηλιάδη», σημείωσε: «Δεν θα ήθελα να με ξέρουν ως τον γιο της Ηλιάδη, θα ήθελα να με ξέρουν με το δικό μου όνομα και προσπαθώ γι’ αυτό». Τέλος, περιέγραψε τη σχέση που έχει με τη μητέρα του, επισημαίνοντας ότι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό και ως φίλοι, ανταλλάσσοντας συμβουλές: «Είμαστε φίλοι με τη μαμά μου, αλλά δεν συζητάμε τα πάντα. Συζητάμε τα περισσότερα όμως. Πλέον ζητάω συμβουλές για τα προσωπικά μου. Δίνει καλές συμβουλές, έχει εμπειρία σε όλα. Εγώ πια της κάνω κριτική, αλλά πάντα με καλό σκοπό. Θέλω να κάνει καλά πράγματα».
