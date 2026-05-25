Συγγνώμη για την ιστορική καθυστέρηση της Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία από τον Πάπα Λέοντα
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να μειώσουμε τη σημασία με την οποία η Εκκλησία και η κοινωνία καταδίκασαν τη μάστιγα της δουλείας, είπε ο Πάπας
Ο πάπας Λέων ΙΔ', στην εγκύκλιό του «Μagnifica Humanitas» (Θαυμαστή Ανθρωπότητα), η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Βατικανό ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη για την ιστορική καθυστέρηση με την οποία η Καθολική Εκκλησία καταδίκασε την πληγή της δουλείας».
«Κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία -έπειτα από αίτημα βασιλέων- παρενέβη σε διάφορες περιπτώσεις για να ρυθμίσει και να νομιμοποιήσει τις μεθόδους υποταγής και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, της δουλείας των "απίστων"», έγραψε ο βορειοαμερικανός ποντίφικας, στην πρώτη του αυτή Εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε στις 15 Μαΐου.
«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να μειώσουμε τη σημασία με την οποία η Εκκλησία και η κοινωνία καταδίκασαν τη μάστιγα της δουλείας», πρόσθεσε ο Λέων. Στην «Μagnifica Humanitas», παράλληλα, κατήγγειλε «νέες μορφές δουλείας» οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία.
«Η Καθολική Εκκλησία ανέχθηκε για πολύ καιρό τη δουλεία και μόνον στη συνέχεια άρχισε να την καταδικάζει με απόλυτο τρόπο» έγραψε ο Πάπας. Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια πληγή της χριστιανικής μνήμης», κάτι που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την ανθρωπότητα. «Για τον λόγο αυτό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» δήλωσε τέλος ο 'Αγιος Πατέρας των Καθολικών.
