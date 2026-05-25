Βολιβία: Εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος Πας μειώνει κατά 50% τον μισθό του και των υπουργών του
ΚΟΣΜΟΣ
Βολιβία μισθοί Πολιτική κρίση υπουργοί

Βολιβία: Εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος Πας μειώνει κατά 50% τον μισθό του και των υπουργών του

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σούκρε, συνταγματική πρωτεύουσα της χώρας, ο Πας δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών καταδεικνύουν τη «δέσμευση» της κυβέρνησης στη χώρα

Βολιβία: Εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος Πας μειώνει κατά 50% τον μισθό του και των υπουργών του
Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του στο μισό, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη πολιτική κρίση.

Η κυβέρνηση Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την έντονη δυσαρέσκεια αγροτών, εργατών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων στις μεταφορές και άλλων, με φόντο τη βαθύτερη οικονομική κρίση στη χώρα των Άνδεων από τα χρόνια του 1980 και τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σούκρε, συνταγματική πρωτεύουσα της χώρας, ο Πας δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών καταδεικνύουν τη «δέσμευση» της κυβέρνησης στη χώρα.



Από τις αρχές Μαΐου, έχουν κλιμακωθεί οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον κεντροδεξιό πρόεδρο να παραιτηθεί.

Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές του μήνα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Η Βολιβία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης