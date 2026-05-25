Εισαγγελέας στην Σουηδία ζητά 10 χρόνια φυλάκιση για 62χρονο που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
Βαριές κατηγορίες για μαστροπεία και βιασμούς – Η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών

Την επιβολή ποινής κάθειρξης δέκα ετών ζήτησε η εισαγγελία του Χάρνοσαντ στη βόρεια Σουηδία για έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι εξανάγκαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται επί πληρωμή με περίπου 120 άνδρες.

Η δίκη του 62χρονου, που παραμένει προφυλακισμένος, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών από τις 10 Απριλίου, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επιπλέον και οκτώ κατηγορίες βιασμού.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Ίντα Άνερστετ, ο άνδρας φέρεται να αποκόμιζε οικονομικό όφελος εκμεταλλευόμενος χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη σύζυγό του. Όπως ανέφερε, ζήτησε την καταδίκη του για μαστροπεία με επιβαρυντικά στοιχεία, καθώς όχι μόνο διευκόλυνε τις πράξεις, αλλά είχε και άμεσο οικονομικό κέρδος από αυτές.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι από τον Αύγουστο του 2022 έως και τον Οκτώβριο του 2025, ο 62χρονος δημοσίευε αγγελίες στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού με «πελάτες» και παρακολουθούσε τη γυναίκα, εξαναγκάζοντάς την παράλληλα να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων ανδρών.

Οι αρχές περιγράφουν το θύμα ως γυναίκα που βρισκόταν «σε ευάλωτη κατάσταση». Η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσντότιρ, ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ, δηλώνοντας στη δημόσια τηλεόραση SVT ότι ο κατηγορούμενος «τη χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα».

Στη Σουηδία, η νομοθεσία απαγορεύει τόσο την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών όσο και τη διευκόλυνση της πώλησής τους.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, με την αγόρευση της υπεράσπισης.
