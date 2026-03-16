Ελένη Φιλίνη για την προσωπική της ζωή: Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος, έψαχνα το απόλυτο
Θέλω να μην πεθαίνει το φλερτ και αυτό δεν γίνεται σε μία νορμάλ ζωή, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το απόλυτο δήλωσε πως έψαχνε πάντοτε στην προσωπική της ζωή η Ελένη Φιλίνη, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολος άνθρωπος.
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day» ανέφερε πως δύσκολα έλεγε «ναι» σε νέες σχέσεις και έρωτες, σημειώνοντας ωστόσο πως έχει ερωτευτεί και την έχουν ερωτευτεί, παρόλο που οι σχέσεις της δεν κράτησαν «για πάντα», κάτι που η ίδια θεωρεί πως δεν υπάρχει.
Η Ελένη Φιλίνη εξομολογήθηκε για την προσωπική της ζωή: «Ήμουν δύσκολος άνθρωπος στο να πω "ναι" σε μία σχέση και έναν νέο έρωτα. Είμαι δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Έψαχνα το απόλυτο στη ζωή μου που δεν υπάρχει πια. Το απόλυτο για τα δικά μου δεδομένα, γιατί ο καθένας έχει άλλα στάνταρ στη ζωή. Την ουσία του ανθρώπου, αυτό που λέω εγώ την ουσία της ψυχής».
Έπειτα πρόσθεσε: «Φυσικά έχω ερωτευτεί και με έχουν ερωτευτεί, είναι τα πάντα στη ζωή μας. Είχα μακροχρόνιες σχέσεις, έξι χρόνια η κάθε μία. Σίγουρα ήταν σχέσεις ζωής. Καμιά φορά και ο χρόνος τελειώνει τα πράγματα. Είμαστε όλοι περαστικοί. Είμαστε σε ένα ταξίδι σε αυτή τη ζωή. Όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Δεν υπάρχει το “για πάντα” στη ζωή. Όσο κρατήσει. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν θεωρώ και τον εαυτό μου εύκολο άνθρωπο, θέλω να μην πεθαίνει το φλερτ, να μην πεθαίνει η φλόγα και αυτό δεν γίνεται σε μία νορμάλ ζωή».
Κλείνοντας, η ηθοποιός ανέφερε πως στην αρχή κάθε σχέσης συμβαίνουν υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, ωστόσο αυτές αργότερα μπορεί να δημιουργούν προβλήματα: «Όταν έχεις μια σχέση κάνεις υποχωρήσεις και στην πορεία μπορεί να σε ενοχλούν αυτά», είπε.
