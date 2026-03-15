Η Λάιζα Μινέλι για τα Όσκαρ 2022: Μου δόθηκε εντολή να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου
Η ηθοποιός μέσα από το νέο της βιβλίο «Kids, Wait Till You Hear This!» κατηγόρησε και τη Lady Gaga, με την οποία είχε εμφανιστεί στα βραβεία, πως έπαιξε τον ρόλο της καλοσυνάτης ηρωίδας εις βάρος της
Εντολή είχαν δώσει στη Λάιζα Μινέλι να εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο στα βραβεία Όσκαρ του 2022, διαφορετικά δεν θα την άφηναν να βγει στη σκηνή.
Η ηθοποιός τότε έδωσε μαζί με τη Lady Gaga το βραβείο της Καλύτερης Εικόνας και στο βιβλίο με τα απομνημονεύματά της «Kids, Wait Till You Hear This!» που κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου, περιέγραψε το παρασκήνιο, το οποίο την είχε πληγώσει.
Όπως αναφέρει η Λάιζα Μινέλι: «Μου δόθηκε εντολή ανεξήγητα -ούτε καν μου ζητήθηκε να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου». Έπειτα επισημαίνει: «Μου είπαν ότι ήταν λόγω της ηλικίας μου και για λόγους ασφαλείας, επειδή μπορεί να γλιστρούσα από την καρέκλα σκηνοθέτη, πράγμα που ήταν ανοησίες. “Δεν θα μου φέρονται έτσι”, είπα. Ήμουν συντετριμμένη».
«Πώς θα νιώθατε αν σας έβγαζαν με καροτσάκι, παρά τη θέλησή σας, για να εμφανιστείτε μπροστά σε ζωντανό κοινό και να μην μπορείτε να δείτε καθαρά; Έτσι, όταν μπέρδεψα μερικές λέξεις, η Gaga, που στεκόταν δίπλα μου, δεν έχασε ούτε στιγμή για να παίξει τον ρόλο της καλοσυνάτης ηρωίδας μπροστά σε όλο τον κόσμο. “Σε καλύπτω”, είπε, σκύβοντας από πάνω μου», συνεχίζει η Μινέλι.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει έπειτα στα απομνημονεύματά της, η Lady Gaga αμέσως μετά την τελετή την επισκέφτηκε στο καμαρίνι της, καθώς ενημερώθηκε πόσο την είχε αναστατώσει το γεγονός αυτή και τη ρώτησε: «Είσαι καλά;». Η Λάιζα Μινέλι απάντησε: «Είμαι μεγάλη θαυμάστριά σου», ακολουθώντας τη συμβουλή από των γονιών της, Τζούντι Γκάρλαντ και Βινσέντε Μινέλι, οι οποίοι πάντα της έλεγαν σε στιγμές έντονου στρες, να παραμένει ευγενική.
EXCLUSIVE: Liza Minnelli V Lady Gaga! How Singing and Acting Legend, 80, Still Holds Grudge Over Oscars Debacle https://t.co/awZxo3bIn0 pic.twitter.com/sbnIRsXBAk— Radar Online (@radar_online) March 12, 2026
