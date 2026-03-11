Η Κάιλι Τζένερ δήλωσε ότι θέλει να κάνει και άλλα παιδιά
Η Κάιλι Τζένερ δήλωσε ότι θέλει να κάνει και άλλα παιδιά
Η επιχειρηματίας και Infuencer εξήγησε ωστόσο πως αυτό το διάστημα θέλει να αφοσιωθεί στην κόρη της, τον γιο της, αλλά και τον εαυτό της
Για το μέλλον της και το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της μίλησε η Κάιλι Τζένερ, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, μετά από δύο χρόνια.
Σε νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Vanity Fair, η 28χρονη επιχειρηματίας και Influencer εξήγησε το επόμενο διάστημα της ζωής της, πριν «πατήσει» τα 30, θέλει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, στη δουλειά της και στα δύο παιδιά της και στη συνέχεια να κάνει κι άλλα παιδιά.
Η Κάιλι Τζένερ είπε χαρακτηριστικά: «Στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας των 20 μου θέλω να επικεντρωθώ σε μένα, στις επιχειρήσεις μου, στη δουλειά μου, στα ταξίδια με τα παιδιά μου και στο να απολαμβάνω τον χρόνο μαζί τους», αναφερομένη στην 8χρονη κόρη της Στόρμι και στον 4 ετών γιο της Έιρ. Έπειτα, πρόσθεσε: «Και μετά θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά».
Η Κάιλι Τζένερ έγινε μητέρα για πρώτη φορά το 2018, όταν απέκτησε τη Στόρμι με τον τότε σύντροφό της, τον ράπερ Τράβις Σκοτ. Τέσσερα χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, Έιρ. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές του 2023 και λίγο αργότερα η Τζένερ έκανε σχέση με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2025, σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Vogue, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά βρίσκεται «στον ορίζοντα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kylie Jenner shares ideal timeline for having ‘more kids’ 3 years into Timothée Chalamet romance https://t.co/b4jsqF1Tu8 pic.twitter.com/jxFoDO9goJ— Page Six (@PageSix) March 11, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
