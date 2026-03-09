Survivor: Στο νέο επεισόδιο τα λόγια της Μιλένας προκαλούν ένταση
Η παίκτρια προσπαθεί να καταλάβει ποιος την ψήφισε και για ποιους λόγους
Στο νέο επεισόδιο του Survivor που θα προβληθεί απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 22:10, στον ΣΚΑΪ, τα λόγια της Μιλένας Σδρένια βάζουν «φωτιά» στην ομάδα των Επαρχιωτών.
Δείτε το τρέιλερ
Η ομάδα των Αθηναίων εξακολουθεί να είναι ανάστατη και η αιτία δεν είναι άλλη από την υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα. Η παίκτρια προσπαθεί να καταλάβει ποιος την ψήφισε και γιατί και σε κάθε συζήτηση επαναφέρει το θέμα. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν την καχυποψία και τη δυσαρέσκειά της, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη και δεύτερος υποψήφιος από την ομάδα, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος.
Οι Επαρχιώτες, έχοντας κατακτήσει και τη δεύτερη ασυλία, έχουν στόχο να συνεχίσουν το σερί των νικών τους και απόψε. Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι ανεβαίνουν και διαφωνίες ξεκινούν στον πάγκο τους. Θα καταφέρουν οι Μπλε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι ή θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες εσωτερικές διαφορές;
Στο συμβούλιο του νησιού, η Μιλένα Σδρένια κάνει μία αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε και ανάβει φωτιές στην αντίπαλη ομάδα. Όταν ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, απόψε, το κοινό θα πρέπει να στηρίξει, με την ψήφο του, τους Survivors που θέλει να παραμείνουν στο παιχνίδι.
