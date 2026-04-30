H Λιάν Ράιμς ακυρώνει συναυλίες της λόγω σοβαρής ασθένειας: Είμαι πραγματικά συντετριμμένη, δήλωσε
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει ούτε να εμφανιστεί στη σκηνή, μεταθέτοντας τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της
Σε ακύρωση των επερχόμενων συναυλιών της προχώρησε η Λιάν Ράιμς, επικαλούμενη σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη λύπη της που δεν θα καταφέρει να συναντήσει τους θαυμαστές της.
Η 43χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram stories ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις της σε Σποκέιν και Σιάτλ, που ήταν προγραμματισμένες για τις 30 Απριλίου και 1η Μαΐου αντίστοιχα, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφερθούν για έναν μήνα αργότερα.
Στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 29 Απριλίου, εξηγώντας την κατάσταση της υγείας της έγραψε: «Λόγω σοβαρής ασθένειας, δεν μπορώ να ταξιδέψω και να εμφανιστώ αυτή την εβδομάδα». Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την αναβολή των εμφανίσεων, σημειώνοντας: «Είμαι πραγματικά συντετριμμένη που πρέπει να αναβάλω και σας είμαι βαθιά ευγνώμων για την καλοσύνη και τη συνεχή στήριξή σας όσο αναρρώνω». Κλείνοντας το μήνυμά της προς το κοινό, σημείωσε: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή και να σας δω πολύ σύντομα».
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγες ημέρες πριν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η Λιάν Ράιμς είχε ταξιδέψει στο Μεξικό μαζί με τον σύζυγό της για να γιορτάσουν την 15η επέτειο του γάμου τους. Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, η τραγουδίστρια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις σε οικογενειακό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γράφοντας: «Καταφέραμε να ξεφύγουμε για 3 ημέρες από τη δουλειά και κάποια πολύ έντονα, σπαρακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι με την οικογένεια».
Περιγράφοντας τη φετινή επέτειο, σημείωσε: «Ήταν μια διαφορετική επέτειος, γεμάτη δάκρυα και ανησυχία, αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρχαν στιγμές γέλιου και βαθιάς ευγνωμοσύνης για την αγάπη που έχουμε». Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στη σχέση τους, πρόσθεσε: «Μέρα με τη μέρα, περπατάμε χέρι-χέρι στο τρενάκι της ζωής και Θεέ μου, είμαι τόσο ευγνώμων που το κάνουμε μαζί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα