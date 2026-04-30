Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Οι συμμετέχοντες στον στολίσκο της Γάζας θα μεταφερθούν σε ελληνικό έδαφος
ΚΟΣΜΟΣ
Στολίσκος Γάζα Ισραήλ

38 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ανακοίνωση για τον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ υποστήριξε ότι οι  IDF απέτρεψαν την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον Σαάρ, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου σε ισραηλινό σκάφος αναμένεται να αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή εντός των επόμενων ωρών.

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στον στόλο» πρόσθεσε.

Στην ίδια ανάρτηση, κάλεσε όσους επιθυμούν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα να το πράξουν μέσω του καθορισμένου μηχανισμού BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), ο οποίος, όπως αναφέρεται, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το ζήτημα.

Τέλος, τόνισε ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

Δείτε Επίσης