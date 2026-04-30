Φωκάς Ευαγγελινός: Ο Ακύλας πρεσβεύει κάτι πολύ σημαντικό, το όνειρο μιας νέας γενιάς
Το «φέρ’ το» σημαίνει ζητάω, διεκδικώ, αυτό δεν είναι επιφανειακό, σχολίασε ο creative director της ελληνικής αποστολής
Κάτι σημαντικό πρεσβεύει για τον Φωκά Ευαγγελινό ο Ακύλας. Ο creative director της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, υποστήριξε πως στο πρόσωπο του τραγουδιστή αποτυπώνεται το όνειρο της νέας γενιάς που έχει όνειρα, επιθυμίες, στόχους και διεκδικεί. Το μήνυμα πίσω από το «Ferto» με το οποίο ο εκπρόσωπος της χώρας δεν είναι καθόλου επιφανειακό, όπως ανέφερε.
«Ο Ακύλας πρεσβεύει κάτι πολύ σημαντικό. Εκφράζει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς, που λέει ''φέρ’ το'', που σημαίνει ''ζητάω'', ''διεκδικώ''. Και αυτό δεν είναι επιφανειακό, δεν έχει να κάνει με υλικά πράγματα, αλλά με βαθύτερες επιθυμίες και στόχους», επισήμανε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.
Όσον αφορά στο τι σημαίνει για εκείνον «Ferto», ο Φωκάς Ευαγγελινός σημείωσε: «Σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι ζητάνε με έναν όμορφο τρόπο, με θετική ενέργεια, με χαρά και με έναν δικό τους, σύγχρονο και εθνικό χαρακτήρα. Αυτό είναι που κουβαλάει ο Ακύλας και αυτό είναι που θέλουμε να περάσουμε».
Μεταξύ άλλων, εκμυστηρεύτηκε ότι θέλει να βρεθεί η χώρα στην πρώτη θέση, σκεπτόμενος όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά κυρίως τον Ακύλα. «Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση. Και το λέω ξεκάθαρα. Αλλά θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση όχι για εμένα, όχι για την ΕΡΤ, αλλά για τον Ακύλα», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
