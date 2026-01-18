Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: Είμαστε μαζί 20 χρόνια, μία χαρά είμαστε, υπάρχει αγάπη
Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: Είμαστε μαζί 20 χρόνια, μία χαρά είμαστε, υπάρχει αγάπη

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον τραγουδιστή και τη Δήμητρα Σιαμπάνη να χωρίζουν

Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: Είμαστε μαζί 20 χρόνια, μία χαρά είμαστε, υπάρχει αγάπη
Ιωάννα Μαρίνου
Στις φήμες περί χωρισμού και στην  κρίση που πέρασε στη σχέση με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος τονίζοντας ότι είναι μαζί 20 χρόνια και πως ανάμεσά τους υπάρχει αγάπη.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «ΕΔΩ TV» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, εξηγώντας πως παρά τα όποια εμπόδια μπορεί να συνάντησαν με τη σύζυγό του, παραμένουν ενωμένοι, ενώ τόνισε ότι επικεντώνονται στην ανατροφή του παιδιού τους.

Αναφερόμενος στην πορεία της σχέσης του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τόνισε πως παρά τις κρίσεις, η αγάπη και η ενότητά τους παραμένουν ισχυρές. Ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, είμαστε με το παιδί δίπλα και προχωράμε, κάνουμε πράγματα μαζί. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfr3qf0hzd4x)

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο τραγουδιστής τον Νοέμβριο στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» είχε παραδεχτεί ότι τότε περνούσαν μία κρίση στον γάμο τους. Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Περνάω μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει».
Ιωάννα Μαρίνου
