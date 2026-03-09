Εκνευρισμένος ο Τζάστιν Μπίμπερ πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι
GALA
Τζάστιν Μπίμπερ Χάιλι Μπίμπερ Παπαράτσι

Εκνευρισμένος ο Τζάστιν Μπίμπερ πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι

Το περιστατικό καταγράφηκε έξω από εστιατόριο στο Λος Άντζελες

Εκνευρισμένος ο Τζάστιν Μπίμπερ πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι
Άννα Νταλλαρή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Τζάστιν Μπίμπερ και παπαράτσι έξω από εστιατόριο στο West Hollywood, όταν ο τραγουδιστής αντέδρασε στην παρουσία φωτογράφων που τον απαθανάτιζαν καθώς αποχωρούσε μαζί με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ.

Το περιστατικό καταγράφηκε έξω από το Sushi Park στο Λος Άντζελες, όπου το ζευγάρι είχε δειπνήσει αργά το βράδυ. Καθώς κατευθύνονταν προς το όχημά τους που ήταν σταθμευμένο έξω από το εστιατόριο, αρκετοί παπαράτσι τραβούσαν συνεχώς φωτογραφίες.

Σύμφωνα με βίντεο από το σημείο που κυκλοφόρησε το TMZ, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς την κατεύθυνση των φωτογράφων πριν επιβιβαστεί στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Το μπουκάλι δεν χτύπησε κάποιον και κατέληξε στο έδαφος. Η Χέιλι Μπίμπερ μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να αντιδράσει στο περιστατικό, ενώ το όχημα αποχώρησε αμέσως μετά.

Δείτε το βίντεο

@tmz

Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳 🎥 Backgrid

♬ original sound - TMZ


Φωτογραφία άρθρου: GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Άννα Νταλλαρή
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης