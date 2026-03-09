Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Εκνευρισμένος ο Τζάστιν Μπίμπερ πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι
Εκνευρισμένος ο Τζάστιν Μπίμπερ πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι
Το περιστατικό καταγράφηκε έξω από εστιατόριο στο Λος Άντζελες
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Τζάστιν Μπίμπερ και παπαράτσι έξω από εστιατόριο στο West Hollywood, όταν ο τραγουδιστής αντέδρασε στην παρουσία φωτογράφων που τον απαθανάτιζαν καθώς αποχωρούσε μαζί με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ.
Το περιστατικό καταγράφηκε έξω από το Sushi Park στο Λος Άντζελες, όπου το ζευγάρι είχε δειπνήσει αργά το βράδυ. Καθώς κατευθύνονταν προς το όχημά τους που ήταν σταθμευμένο έξω από το εστιατόριο, αρκετοί παπαράτσι τραβούσαν συνεχώς φωτογραφίες.
Σύμφωνα με βίντεο από το σημείο που κυκλοφόρησε το TMZ, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς την κατεύθυνση των φωτογράφων πριν επιβιβαστεί στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Το μπουκάλι δεν χτύπησε κάποιον και κατέληξε στο έδαφος. Η Χέιλι Μπίμπερ μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να αντιδράσει στο περιστατικό, ενώ το όχημα αποχώρησε αμέσως μετά.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία άρθρου: GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
@tmz
Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳 🎥 Backgrid♬ original sound - TMZ
