Ιωάννα Δεσύλλα κατά Αντώνη Νικολόπουλου στο Survivor: Μόνο με τη δική μου ομάδα ασχολείσαι, γλάστρα σε βλέπω
Ιωάννα Δεσύλλα κατά Αντώνη Νικολόπουλου στο Survivor: Μόνο με τη δική μου ομάδα ασχολείσαι, γλάστρα σε βλέπω

Είπες μια βλακεία για να πάρεις λίγη από τη φήμη μας, πρόσθεσε μετά από όσα σχολίασε για τους «Επαρχιώτες» ο παίκτης των «Αθηναίων»

Ιωάννα Δεσύλλα κατά Αντώνη Νικολόπουλου στο Survivor: Μόνο με τη δική μου ομάδα ασχολείσαι, γλάστρα σε βλέπω
Κατά του Αντώνη Νικολόπουλου στράφηκε η Ιωάννα Δεσύλλα στο νέο επεισόδιο του Survivor. Ο παίκτης των «Αθηναίων» είχε σχολιάσει στο συμβούλιο του νησιού τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε η αντίπαλη ομάδα στον στίβο μάχης. «Ήταν ντροπή όλο αυτό που έκαναν. Τα παιδιά αυτά δεν θα είναι ποτέ ομάδα», είχε πει μεταξύ άλλων, προκαλώντας την αντίδραση της Ιωάννας.

Μετά από όσα ειπώθηκαν στο προηγούμενο επεισόδιο, εκείνη υποστήριξε ότι ο Αντώνης ασχολείται διαρκώς με τους «Επαρχιώτες», αντί να εξελίσσεται αγωνιστικά και να χαρίζει πόντους στην ομάδα του. Αφού τον αποκάλεσε «γλάστρα», ανέφερε πως με όσα είπε επεδίωκε να προβληθεί.

Κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου στο ριάλιτι επιβίωσης, η Ιωάννα είπε χαρακτηριστικά: «Αντωνάκη, αγόρι μου, κοίταξε να φέρεις κανέναν πόντο στην ομάδα σου γιατί μόνο με τη δική μου ομάδα ασχολείσαι. Πετάχτηκες στο συμβούλιο χθες και είπες μια βλακεία απλά για να πάρεις λίγη από τη φήμη μας. Εγώ τόσο καιρό γλάστρα σε βλέπω. Πόντους δεν φέρνεις στην ομάδα σου. Κάτσε καλύτερα και ασχολήσου να ανέβεις λίγο αγωνιστικά».

