Ο Μίνως Μάτσας ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τα παιδιά του
Ο συνθέτης δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram όσο έκανε πρόβες
Μία τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τα παιδιά του ανέβασε ο Μίνως Μάτσας στα social media.
Ο συνθέτης δημοσίευσε την Κυριακή 1 Μαρτίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου κρατά τα δίδυμα όσο κάνει πρόβες και ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του, επισημαίνοντας με χιούμορ πως έχει βοηθούς στο πλευρό του και πως η ομάδα του είναι έτοιμη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μίνωας Μάτσας έγραψε συγκεκριμένα: «Η ομάδα είναι έτοιμη. Φέτος έχω και βοηθούς».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Μίνως Μάτσας απέκτησε τα δίδυμα κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Όλγα Κεφαλογιάννη, με την οποία πήρε διαζύγιο το 2024. Οι δύο γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια για τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, όμως πριν από μερικές ημέρες, η Όλγα Κεφαλογιάννη φέρεται πως απέρυσε την αγωγή κατά του πρώην συζύγου της με στόχο να βρεθεί λύση μεταξύ τους για τα παιδιά τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.
