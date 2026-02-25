Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: Τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα
Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: Τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα
Όταν κάποιο έχει γραφτεί για μένα το καταλαβαίνω, σχολίασε η ηθοποιός
Μία αναφορά στην καλλιτεχνική διάσταση και το έργο του Κωστή Μαραβέγια έκανε η Τόνια Σωτηροπούλου, τονίζοντας πως τα πιο ωραία τραγούδια δεν γράφτηκαν για εκείνη. Η ηθοποιός εξήγησε επίσης ότι καταλαβαίνει πότε αποτελεί έμπνευση για κάποιο κομμάτι που έχει δημιουργήσει ο τραγουδιστής και σύζυγός της.
«Αρχικά τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα γιατί δεν είχαμε γνωριστεί. Όταν κάποιο τραγούδι ή στίχος μπορεί να έχει γραφτεί για μένα το καταλαβαίνω. Και του λέω “ναι… αυτό είναι για μένα;”», είπε η Τόνια Σωτηροπούλου στην εκπομπή των Rainbow Mermaids.
Σύμφωνα με την ίδια, μέσα από κομμάτια που συνθέτει, ο Κωστής Μαραβέγιας χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν. «Επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και κάπως συνθέτει ένα σύμπαν που έχει μία βάση. Τη βάση αυτή πλέον την καταλαβαίνω. Πολλές φορές, όταν γράφει για μουσική, για ταινίες ας πούμε ή σειρές, που είναι τραγούδι… μπορεί να γράφει παραγγελιά. Οπότε κάπως εγώ λέω: “Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ρομαντικό… είναι για μένα;” και μου απαντάει “Όχι, διάβασα το σενάριο και…”», ανέφερε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Τόνια Σωτηροπούλου θυμήθηκε τη συμμετοχή της σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, αποκαλύπτοντας πως είχε κρατήσει ένα μπουκάλι από το οποίο είχε πιει ο Ντάνιελ Κρεγκ: «Από την ταινία “James Bond” έχω κρατήσει την εμπειρία. Επίσης, κράτησα το μπουκάλι που είχε πιει νερό ο Ντάνιελ Κρεγκ, αλλά τώρα πια δεν μπορώ να το βρω».
