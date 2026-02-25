Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Οι φωτογραφίες με την Κλέλια Ανδριολάτου μετά το πάρτι για τα BAFTA

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νηφαλιότητα» έγραψε σκωπτικά στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Νέες φωτογραφίες από το Λονδίνο όπου βρέθηκε μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου για την τελετή απονομής των BAFTA δημοσίευσε στο Instagram ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Οι φωτογραφίες των δύο που έδωσαν το «παρών» και στο after party των BAFTA, αυτή τη φορά είναι από το ξενοδοχείο στο οποίο έμειναν στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νηφαλιότητα» έγραψε σκωπτικά στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Στο after party των BAFTA 2026, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαραν, μεταξύ άλλων, και με την  Τεγιάνα Τέιλορ και τον Ίθαν Χοκ

Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βραδιά της Κυριακής, μετά την 79η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ. Στις εικόνες, οι δύο πρωταγωνιστές του «Maestro» πόζαραν μεταξύ άλλων και με την Τεγιάνα Τέιλορ και τον Ίθαν Χοκ.

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα ροζ φόρεμα από δαντέλα με διαφάνεια στα πόδια και άνοιγμα στους γοφούς, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με δαντελένια γάντια στο ίδιο χρώμα. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης φορούσε μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα, συνοδεύοντας την ηθοποιό στην εκδήλωση. «Το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, απλώς μεταφέρθηκε στο after party» σημείωσε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

