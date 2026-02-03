Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό, πέθανε η μητέρα της
Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό, πέθανε η μητέρα της
Η ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση
Δύσκολες ώρες βιώνει η Μαρία Αντουλινάκη, αφού έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Η ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.
Η Μαρία Αντουλινάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας της και στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αντίο μανουλίτσα μου. Δεν τα κατάφερα. Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου».
Δείτε την ανάρτηση
Η Μαρία Αντουλινάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας της και στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αντίο μανουλίτσα μου. Δεν τα κατάφερα. Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου».
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα