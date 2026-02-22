Καρλ Λάγκερφελντ: Πωλούνται σε δημοπρασία έργα τέχνης, κοσμήματα και ρούχα από τη συλλογή του
GALA
Καρλ Λάγκερφελντ Δημοπρασία Κόσμημα Έργα τέχνης

Καρλ Λάγκερφελντ: Πωλούνται σε δημοπρασία έργα τέχνης, κοσμήματα και ρούχα από τη συλλογή του

Η διαδικασία ξεκίνησε από τις 19 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαρτίου 2026

Καρλ Λάγκερφελντ: Πωλούνται σε δημοπρασία έργα τέχνης, κοσμήματα και ρούχα από τη συλλογή του
Για δημοπρασία του Joopiter - του ψηφιακού οίκου που ίδρυσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς - άνοιξαν τα αρχεία του Σεμπαστιάν Ζοντό, του ανθρώπου που στάθηκε στο πλευρό του Καρλ Λάγκερφελντ για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η δημοπρασία με τίτλο «Η Συλλογή του Σεμπαστιάν Ζοντό: Η Ζωή μου με τον Καρλ Λάγκερφελντ» προσφέρει μία εικόνα της σχέσης μεταξύ του θρυλικού σχεδιαστή μόδας και του επί χρόνια σωματοφύλακά του, βοηθού και μοντέλου του.

Για τη δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026 έχουν επιλεγεί δώρα, έργα τέχνης και ενδύματα και αξεσουάρ που καθορίζουν τον μοναδικό τους δεσμό.



Η συλλογή βασίζεται στους προσωπικούς θησαυρούς που ο αείμνηστος Καρλ Λάγκερφελντ χάρισε στον Ζοντό όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί. Όχι μόνο ως σωματοφύλακας, ο Ζοντό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του δημιουργικού και προσωπικού κόσμου του Λάγκερφελντ, βάδισε τελικά σε πασαρέλες του οίκου Chanel και έγινε το πρόσωπο του brand Karl Lagerfeld.

Ρολόγια και σπάνια κοσμήματα, μαζί με πολυτελείς δημιουργίες από τους οίκους που ηγήθηκε ο Λάγκερφελντ, Chanel και Fendi, καθώς και βαλίτσες Louis Vuitton πωλούνται στη δημοπρασία.

Επιπλέον θα πωληθούν έργα τέχνης των Andy Warhol, Helmut Newton και Jeff Koons που αναδεικνύουν τις προτιμήσεις και τη γενναιοδωρία του αείμνηστου σχεδιαστή.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης