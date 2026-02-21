Η συγκινητική αναφορά που είχε κάνει ο Έρικ Ντέιν στον πατέρα του που αυτοκτόνησε
Ο πατέρας μου πάλευε με τη ζωή και ποτέ δεν ένιωθε ότι ήταν αρκετός, είχε πει ο ηθοποιός στην τελευταία του συνέντευξη
Μία συγκινητική αναφορά στον πατέρα του που αυτοκτόνησε είχε κάνει στην τελευταία του συνέντευξη ο Έρικ Ντέιν, σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλειά του.
Σύμφωνα με το Us Weekly, ο ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μία δεκάμηνη μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), σημείωσε ότι ο πατέρας του «πάλευε με τη ζωή και ποτέ δεν ένιωθε ότι ήταν αρκετός», πριν πεθάνει όταν εκείνος ήταν 7 ετών.
Ο Ντέιν ανέφερε ακόμη: «Σκεφτόμουν συνέχεια πόσο μόνος θα πρέπει να ένιωθε ο πατέρας μου και πόσο φοβισμένος θα ήταν. Είναι σπαρακτικό».
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός εξηγούσε πως λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του πέθανε και η γιαγιά του, γεγονός που τον επηρέασε ψυχολογικά και τον έκανε να κλειστεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του και να αισθάνεται μοναξιά: «Πάντα ένιωθα αποκομμένος από τους συνομηλίκους μου», είχε πει και συμπλήρωνε: «Ιστορικά, δυσκολευόμουν πολύ να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και, ξέρεις, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα μου, πέθανε και η (από τη μεριά της μητέρας μου) γιαγιά μου, με την οποία ζούσα. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Αυτό με επηρέασε σχεδόν το ίδιο, ίσως και περισσότερο από τον πατέρα μου. Εκείνη ουσιαστικά με φρόντιζε. … Η μητέρα μου ήταν νέα, νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με τα μέσα που είχε».
Αργότερα, ο Έρικ Ντέιν δήλωνε πως ζήτησε βοήθεια για να αντιμετωπίσει το τραύμα και την κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπος. «Ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένο με τον πατέρα μου, γιατί από εκεί προερχόταν το τραύμα. Να κλείνομαι, να μη νιώθω, να είμαι δυνατός, να είμαι άντρας. "Μην νιώθεις, μην κλαις". Ήθελα να εκραγώ, αλλά έπρεπε να τα κρατήσω μέσα μου».
Η συνέντευξη έκλεινε με τον ηθοποιό να λέει: «Του έχω γράψει γράμματα, όχι τόσο τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι έχω βρει πραγματική γαλήνη γύρω από αυτό. Ακόμα με συγκινεί, αλλά έχω βρει μια μορφή ειρήνης μέσα μου».
Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, και η συνέντευξη δημοσιεύτηκε μία ημέρα μετά τον θάνατό του.
In his final interview, Eric Dane made a rare comment about how he dealt with his dad's death by suicide decades prior. https://t.co/vceiWSMy11— Us Weekly (@usweekly) February 20, 2026
