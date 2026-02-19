Η Ελένη Βουλγαράκη διαψεύδει ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη
Δημοσιεύματα ήθελαν το ζευγάρι να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του
Τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη Βουλγαράκη, διέψευσε η ραδιοφωνική παραγωγός.
Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέφερε μέσω του «Happy Day» ότι επικοινώνησε με την Ελένη Βουλγαράκη, η οποία της τόνισε ότι δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, σύμφωνα με τα οποία εκείνη και ο σύντροφός της κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgiqyqbm7yvd)
Πρόσφατα, η Ελένη Βουλγαράκη έδωσε τέλος και στα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία, λίγο μετά την απόφασή της να σταματήσει να εργάζεται στη ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία συμμετείχε τα τελευταία χρόνια. Η ίδια με αφορμή την επιλογή της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στον Φώτη Ιωαννίδη, που ζει μόνιμα στη Λισαβόνα, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες περί οριστικής μετακόμισης της στο εξωτερικό.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στις 2 Φεβρουαρίου από το αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή της για την Πορτογαλία, διέψευσε ευθέως ότι δεν υπάρχει θέμα μόνιμης εγκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι η επαγγελματική της βάση παραμένει στην Ελλάδα: «Στην Ελλάδα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα. Δεν ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό. Έχω δουλειές που τρέχουν, συνεργασίες εδώ. Δεν τα παρατάω όλα. Απλά χρειάζομαι ισορροπία. Δεν έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Έχω παλέψει πάρα πολύ».
