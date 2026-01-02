Η Ελένη Βουλγαράκη δημοσίευσε βίντεο αγκαλιά με τον Φώτη Ιωαννίδη: Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026
Η Ελένη Βουλγαράκη δημοσίευσε βίντεο αγκαλιά με τον Φώτη Ιωαννίδη: Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026
Η ραδιοφωνική παραγωγός εμφανίζεται αγκαλιά με τον ποδοσφαιριστή στη μέση ενός δρόμου
Ένα βίντεο με τον Φώτη Ιωαννίδη αγκαλιά δημοσίευσε η Ελένη Βουλγαράκη, ενώ μοιράστηκε τις προσδοκίες της για το νέο έτος.
Τους τελευταίους μήνες, ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό και έτσι το ζευγάρι ζει τη σχέση του από απόσταση, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να ταξιδεύει όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της στην Πορτογαλία.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Ελένη Βουλγαράκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε αγκαλιά με τον ποδοσφαιριστή στη μέση κάποιου δρόμου. «Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026» σημείωσε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
«Πορευόμαστε μαζί και μας φαντάζομαι με παιδάκια»
Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στα ταξίδια στην Πορτογαλία και την καθημερινότητά της στην Αθήνα. Η ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο γάμου όσο και στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της.
Όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Πρωινό» στις 24 Δεκεμβρίου: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου», ενώ μίλησε και για τις δυσκολίες της απόστασης, αλλά και για τη μεταξύ τους κατανόηση. Αναφερόμενη στη ζήλια, υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί ζήτημα στη σχέση τους, σημειώνοντας: «Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή», επισημαίνοντας πως και οι δύο παραμένουν ήρεμοι και ανοιχτοί στις επαγγελματικές τους επιλογές.
Τους τελευταίους μήνες, ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό και έτσι το ζευγάρι ζει τη σχέση του από απόσταση, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να ταξιδεύει όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της στην Πορτογαλία.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Ελένη Βουλγαράκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε αγκαλιά με τον ποδοσφαιριστή στη μέση κάποιου δρόμου. «Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026» σημείωσε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
«Πορευόμαστε μαζί και μας φαντάζομαι με παιδάκια»
Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στα ταξίδια στην Πορτογαλία και την καθημερινότητά της στην Αθήνα. Η ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο γάμου όσο και στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της.
Όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Πρωινό» στις 24 Δεκεμβρίου: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου», ενώ μίλησε και για τις δυσκολίες της απόστασης, αλλά και για τη μεταξύ τους κατανόηση. Αναφερόμενη στη ζήλια, υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί ζήτημα στη σχέση τους, σημειώνοντας: «Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή», επισημαίνοντας πως και οι δύο παραμένουν ήρεμοι και ανοιχτοί στις επαγγελματικές τους επιλογές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα