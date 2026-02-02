Η Ελένη Βουλγαράκη διαψεύδει ότι μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία
Η Ελένη Βουλγαράκη διαψεύδει ότι μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία

Τι εξήγησε on camera σχετικά με την προσωπική της ζωή και το επαγγελματικό της μέλλον

Η Ελένη Βουλγαράκη διαψεύδει ότι μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία
Τις φήμες που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία και να απομακρύνεται από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις θέλησε να διαψεύσει η Ελένη Βουλγαράκη, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τα όσα ακούστηκαν για την αποχώρησή της από τη ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετέχει. Η απόφασή της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, προκάλεσε συζήτηση, με σενάρια περί οριστικής μετακίνησής της στο εξωτερικό.

Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό, στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή της για την Πορτογαλία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα μόνιμης εγκατάστασης. «Στην Ελλάδα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα. Δεν ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό. Έχω δουλειές που τρέχουν, συνεργασίες εδώ. Δεν τα παρατάω όλα. Απλά χρειάζομαι ισορροπία. Δεν έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Έχω παλέψει πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι η απόφασή της δεν ήταν αποτέλεσμα παρόρμησης, αλλά ώριμης σκέψης, απαντώντας έμμεσα σε όσους αμφισβήτησαν τις επιλογές της. «Δεν είμαι 15 χρονών. Για να πάρω αυτή την απόφαση κάτι σημαίνει για μένα. Υπάρχει λόγος. Ζούμε σε άλλες εποχές, δεν χρειάζεται να λογοδοτώ επειδή θέλω να βρω ισορροπία στην προσωπική μου ζωή», ανέφερε.

