Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε στη σκηνή τη Ζέτα Μακρυπούλια: Το «αχ» που είπε σωστά και το τραγούδι που ερμήνευσαν, δείτε βίντεο
«Κάποιες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!» σχολίασε στο Instagram η Ζέτα Μακρυπούλια
Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισαν Σάκης Ρουβάς και Ζέτα Μακρυπούλια κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του ΑΝΤ1.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή την παρουσιάστρια, η οποία σχολίασε «εγώ έφευγα παιδιά τώρα,ε;» με τον Σάκη Ρουβά να απαντά «τώρα; στο καλύτερο θα φύγεις;».
Στη συνέχεια, μάλιστα, της ζήτησε «κάνε εσύ το αχ κι εγώ τα υπόλοιπα» και όταν η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε το επιφώνημα, ο Σάκης Ρουβάς σχολίασε «σωστά το είπε».
Οι δύο τους τέλος τραγούδησαν μαζί το «Ξανά» πριν να αποχαιρετιστούν με μια αγκαλιά, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να σχολιάζει στην ανάρτηση του βίντεο στο Instagram «κάποιες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
