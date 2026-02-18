Η «Τόκιο» του La Casa De Papel έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Ούρσουλα Κορμπερό La Casa de Papel

Η Ούρσουλα Κορμπερό μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του συντρόφου της με το παιδί τους

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η «Τόκιο» του «La Casa De Papel». Η Ούρσουλα Κορμπερό μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν, να κρατάει στην αγκαλιά του το παιδί τους. «Γεια σου, μπαμπά», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.

Η ηθοποιός από τη δημοφιλή σειρά είχε κάνει γνωστή την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο και πάλι μέσα από τα social media. Τότε είχε αναρτήσει ένα στιγμιότυπο στο οποίο πόζαρε, αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.

