Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική
Η εικόνα παίζει ρόλο στην ψυχολογία μου, ανέφερε η τραγουδίστρια
Τη σχέση της με τη ζυγαριά περιέγραψε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, χαρακτηρίζοντάς την αηδιαστική.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της σχέση με το βάρος και την εικόνα του σώματός της, τονίζοντας πώς η ζυγαριά επηρεάζει τη διάθεσή της και την ψυχολογία της στην καθημερινότητα. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξήγησε πως θέλει να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα, την οποία προσπαθεί να διατηρεί, χωρίς πάντα να τα καταφέρνει πλήρως, όπως είπε.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Σίγουρα παίζει ρόλο στη δική μου ψυχολογία η εικόνα. Πώς θέλω εγώ, εννοώ, να είμαι, έτσι; Γιατί ο κάθε άνθρωπος επιλέγει το πώς θα είναι. Απλώς εμένα μου αρέσει μία συγκεκριμένη εικόνα και προσπαθώ να την έχω. Δεν τα έχω καταφέρει πάντοτε στο απόλυτο, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ. Τις φάσεις που έχω την εικόνα που θέλω, είμαι λίγο πιο χαρούμενη. Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική. Εννοώ, είμαι πολύ αγχωτική σε σχέση με αυτό. Με παρατηρώ, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Άλλες φορές βρίζω, άλλες φορές χαίρομαι. Με επηρεάζει πάντως η ζυγαριά μου. Δεν μπορώ να πω ότι μου περνάει αδιάφορη. Είναι από τις πολύ σταθερές σχέσεις της ζωής μου. Πραγματικά, είναι φοβερή συνέπεια και με πολύ, έτσι, ανάμεικτα συναισθήματα».
