Η Πάρις Χίλτον και ο Κάρτερ Ριμ ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
Η Πάρις Χίλτον και ο Κάρτερ Ριμ ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
Ο σύζυγος της χρυσής κληρονόμου της έκανε ξανά πρόταση γάμου μπροστά στα παιδιά τους και εκείνη είπε το «ναι»
Τους γαμήλιους όρκους τους ανανέωσαν η Πάρις Χίλτον και ο Κάρτερ Ριμ ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
Όπως αποκάλυψε η χρυσή κληρονόμος μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της, πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, την ρώτησε εάν θέλει να τον παντρευτεί ξανά, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στα νησιά Turks and Caicos, με τα παιδιά τους να παρακολουθούν.
Ο Ριμ γονάτισε μπροστά στην Χίλτον και αφού εκείνη είπε το «ναι» της φόρεσε το δαχτυλίδι και έπειτα γιόρτασαν όλοι μαζί, ντυμένοι στα λευκά.
Η χρυσή κληρονόμος στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε έγραψε: «Πέντε χρόνια μετά... και ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στα τιρκουάζ νερά του Turks & Caicos -λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά μου- ο παντοτινός Βαλεντίνος μου έκανε ξανά πρόταση γάμου, και είπα ΝΑΙ ξανά από την αρχή. Αλλά αυτή τη φορά, δεν ήμασταν μόνο αντρόγυνο. Ήμασταν η μαμά και ο μπαμπάς. Ο Φοίνιξ και η Λόντον έβλεπαν την αγάπη που τους δημιούργησε. Η ανανέωση των όρκων μας δεν είναι μόνο για να γιορτάσουμε πέντε όμορφα χρόνια. Είναι για να δείξουμε στα μωρά μας ότι η αγάπη μεγαλώνει, βαθαίνει και επιλέγει το ένα το άλλο ξανά και ξανά. Πέντε χρόνια πέρασαν. Μια ζωή μπροστα μας. Το για πάντα δεν είναι αρκετό μαζί σου, Κάρτερ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Όπως αποκάλυψε η χρυσή κληρονόμος μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της, πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, την ρώτησε εάν θέλει να τον παντρευτεί ξανά, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στα νησιά Turks and Caicos, με τα παιδιά τους να παρακολουθούν.
Ο Ριμ γονάτισε μπροστά στην Χίλτον και αφού εκείνη είπε το «ναι» της φόρεσε το δαχτυλίδι και έπειτα γιόρτασαν όλοι μαζί, ντυμένοι στα λευκά.
Η χρυσή κληρονόμος στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε έγραψε: «Πέντε χρόνια μετά... και ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στα τιρκουάζ νερά του Turks & Caicos -λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά μου- ο παντοτινός Βαλεντίνος μου έκανε ξανά πρόταση γάμου, και είπα ΝΑΙ ξανά από την αρχή. Αλλά αυτή τη φορά, δεν ήμασταν μόνο αντρόγυνο. Ήμασταν η μαμά και ο μπαμπάς. Ο Φοίνιξ και η Λόντον έβλεπαν την αγάπη που τους δημιούργησε. Η ανανέωση των όρκων μας δεν είναι μόνο για να γιορτάσουμε πέντε όμορφα χρόνια. Είναι για να δείξουμε στα μωρά μας ότι η αγάπη μεγαλώνει, βαθαίνει και επιλέγει το ένα το άλλο ξανά και ξανά. Πέντε χρόνια πέρασαν. Μια ζωή μπροστα μας. Το για πάντα δεν είναι αρκετό μαζί σου, Κάρτερ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα