Χρήστος Μάστορας: Το μήνυμά του και οι ευχές στον Akyla μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Χρήστος Μάστορας Akylas Eurovision eurovision2026

Χρήστος Μάστορας: Το μήνυμά του και οι ευχές στον Akyla μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision

Ο τραγουδιστής έκανε μια προσωπική εξομολόγηση μετά την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό

Χρήστος Μάστορας: Το μήνυμά του και οι ευχές στον Akyla μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μια προσωπική εξομολόγηση μετά την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του κι ευχήθηκε στον Akyla.

«Η σκηνή ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη σε ένα πιάνο να ερμηνεύει τη μελωδία της μοναξιάς του… Στην πορεία όμως σηκώνεται και βρίσκει τον δρόμο του που είναι γεμάτος φως, λάμψη και κυρίως γεμάτος ανθρώπους που χαμογελούν και χορεύουν δίπλα του και μαζί του. Αυτό μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και εκτός σκηνής. Είμαι μέλος μιας ομάδας σπουδαίων επαγγελματιών αλλά και φίλων, που με χαρά, αφοσίωση και δίψα για νέα πράγματα χαράζουμε κοινή πορεία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με φροντίζουν τόσο», έγραψε στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από βίντεο με στιγμές από το live act του. Ο Χρήστος Μάστορας ευχαρίστησε προσωπικά όλους όσους δούλεψαν για την εμφάνισή του, καθώς και τους διοργανωτές και τους παρουσιαστές του Sing For Greece, ενώ ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον Akyla.

Δείτε το μήνυμά του

