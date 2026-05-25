Ξανά στο νοσοκομείο η πρώην βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, με αιμάτωμα στον γοφό μετά από πτώση
Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, 86 ετών, που παραιτήθηκε από τον θρόνο πριν από δύο χρόνια, νοσηλεύεται με μεγάλο αιμάτωμα στον γοφό, έπειτα από μια πτώση, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα.

Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπάρχει «σημαντική συγκέντρωση αίματος στο ύψος του γοφού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η βασίλισσα, που έχει παραδώσει τον θρόνο στον μεγαλύτερο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο Ριγκσχοσπιτάλετ της Κοπεγχάγης για αρκετές ημέρες. Είναι «ευδιάθετη, δεδομένων των συνθηκών», πρόσθεσε το παλάτι.



Η Μαργαρίτα υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική επέμβαση στα μέσα Μαΐου και νοσηλεύτηκε επί πολλές ημέρες. Είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα της, κυρίως επειδή εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αλλεπάλληλα προβλήματα υγείας. Παλαιότερα είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να παραιτηθεί από τον θρόνο, όμως άλλαξε γνώμη αφού υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην πλάτη το 2023.

