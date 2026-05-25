Νεκρή 30χρονη μετά από πυροβολισμούς έξω από μπαρ στη βρετανική πόλη Σέφιλντ

Μια γυναίκα είναι νεκρή έπειτα από πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο κέντρο του Σέφιλντ , στην βόρεια Αγγλία Η 30χρονη εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από το μπαρ One Four One, στην οδό West Street, περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).Αστυνομικοί και διασώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.Έγιναν τρεις συλλήψεις σε σχέση με το περιστατικό, ένας 30χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Στόκπορτ τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ ακόμη ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στο Σέφιλντ.Και οι τρεις παρέμεναν υπό κράτηση τη Δευτέρα για ανάκριση.Παρότι η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα, η οικογένειά της έχει ενημερωθεί, σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Colin McFarlane, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου το τριήμερο της αργίας στο Σέφιλντ».Πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα διατηρήσει «ισχυρή παρουσία στην περιοχή σήμερα και τις επόμενες ημέρες».Η West Street έχει κλείσει μεταξύ των οδών Mappin Street και Westfield Terrace, ενώ κλειστοί παραμένουν επίσης οι δρόμοι Eldon Street, Westhill Lane και μέρος της Orange Street.Η αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς έξω από το μπαρ One Four One στο κέντρο του Σέφιλντ περίπου στις 02:45 τη Δευτέρα.



Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει αν υπήρξαν άλλα θύματα από τους πυροβολισμούς.



Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινότητες και θα παρέχουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις μπορέσουμε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας όσο εργαζόμαστε στο σημείο».



Τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στο κέντρο της πόλης έχουν επίσης επηρεαστεί, καθώς τα τραμ δεν μπορούν να εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Cathedral και Middlewood ή Malin Bridge μέχρι νεωτέρας.



Η εταιρεία Supertram ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι έχει συμφωνηθεί η αποδοχή εισιτηρίων με τις εταιρείες First και Stagecoach στις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις.