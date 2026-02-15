Η εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto»
Η εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto»
Μετά την πρόκριση και την ένθερμη στήριξη του κοινού, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του ελληνικού τελικού ως το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Λίγες ημέρες μετά την πρόκρισή του από τον Α’ Ημιτελικό, ο Akylas επιστρέφει στη σκηνή για τον μεγάλο ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας με το «Ferto», έχοντας ήδη κατακτήσει τον τίτλο του απόλυτου φαβορί της βραδιάς χάρη στη δυναμική παρουσία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.
Το χαρακτηριστικό σκουφί, που έχει εξελιχθεί σε σήμα-κατατεθέν της εικόνας του, αποτέλεσε και πάλι βασικό στοιχείο της παρουσίας του και πλαισιώθηκε από τέσσερις χορευτές ντυμένους στα μαύρα.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφίες
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)
Λίγες ημέρες πριν από τον τελικό, ο Akylas εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό, που τον στήριξε με την ψήφο του και συνέβαλε στην πρόκρισή του. Ο τραγουδιστής συμμετείχε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» και ήταν ανάμεσα στους επτά καλλιτέχνες που εξασφάλισαν μία θέση στον τελικό.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», που προβλήθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης, περιέγραψε τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στάθηκε στη στήριξη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων γι΄ αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά».
