O Käärijä χορεύει το «Ferto» του Akyla

Ο Φινλανδός εκπρόσωπος της Eurovision 2023 συνεχίζει να στηρίζει τον Έλληνα καλλιτέχνη

Στέλλα Μούτσιου
Ένα βίντεο ανέβασε στα social media o Käärijä, ο οποίος εκπροσώπησε τη Φινλανδία το 2023 στην Eurovision, όπου χόρευε το «Ferto» του Akyla.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok όπου φαίνεται αρχικά να χορεύει σε έντονο ρυθμό μέσα στη θάλασσα το κομμάτι με το οποίο ο Akylas διεκδικεί τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση, βγάζοντας το μπλουζάκι του στη συνέχεια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, αλλά παραμένει κουλ», επισημαίνοντας πως παρόλο που δεν καταλαβαίνει τους στίχους, συνεχίζει να απολαμβάνει το «Ferto» και να στηρίζει τον Akyla.

Δείτε το βίντεο

@paidatonriehuja No idea what that mean but still cool 🔥 @akylas__ ♬ FERTO Akylas - Akylas

Ο Akylas του απάντησε κάτω από την ανάρτηση γράφοντας: «Επόμενη στάση, Μύκονος, εσύ κι εγώ».

O καλλιτέχνης που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του με το «Cha Cha Cha»,  όταν είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το τραγούδι του Akyla είχε δείξει ξανά τη στήριξή του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του νεαρού τραγουδιστή και τη δυναμική του «Ferto». Σε δημόσιο σχόλιό του στα social media ο Käärijä είχε γράψει: «Εντάξει, αυτό είναι ωραίο» και ο Akylas έκανε ένα Instagram story, κοινοποιώντας το σχόλιο του Käärijä, σημειώνοντας σε αυτό: «Πεθαίνω».

Στέλλα Μούτσιου
