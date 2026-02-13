Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ εξήγησε ότι απέχει από τα social media για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία

Τον λόγο «απουσίας» του από τα social media εξήγησε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ
. Όπως δήλωσε, το να μη χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας τρόπος για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία. Και αυτό γιατί η παρουσία σε πλατφόρμες, όπως το Instagram και το Χ, θα του προκαλούσε ιδιαίτερο άγχος.
Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone ο 36χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε, αν νιώθει ποτέ ότι «χάνει κάτι», επειδή δεν δημοσιεύει ούτε καταναλώνει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κυριολεκτικά ποτέ»
, απάντησε κατηγορηματικά ο Ράντκλιφ.
«Δεν είμαι στο Instagram. Δεν είμαι σε καμία από τις εκδοχές του Twitter που υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο κόσμος»
, συνέχισε. «Ειλικρινά, μου φαίνεται τόσο αγχωτικό. Έχω ήδη αρκετό άγχος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα έκανε θαύματα για την ψυχική μου υγεία»
, εξήγησε ο ηθοποιός.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, βρισκόταν εν μέσω προβών για τη νέα του παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, «Every Brilliant Thing», η οποία κάνει πρεμιέρα. «Μόλις ήμουν στην αίθουσα προβών μας και όλοι συζητούσαν για εφαρμογές ή κόλπα που τους κρατούν μακριά από το τηλέφωνό τους»
, περιέγραψε ο ηθοποιός.
Παρότι διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ο Ράντκλιφ τόνισε ότι κρατά αποστάσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το πράγμα που, όταν ο γιος μου μεγαλώσει, θα τον κάνει να με θεωρεί απερίγραπτα γέρο και ξεπερασμένο. Αλλά ναι, δεν μπορώ να το κάνω»,
πρόσθεσε.