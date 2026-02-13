Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ εξήγησε ότι απέχει από τα social media για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία
Ειλικρινά μου φαίνεται τόσο αγχωτικό, έχω ήδη αρκετό άγχος, τόνισε

Τον λόγο «απουσίας» του από τα social media εξήγησε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ. Όπως δήλωσε, το να μη χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας τρόπος για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία. Και αυτό γιατί η παρουσία σε πλατφόρμες, όπως το Instagram και το Χ, θα του προκαλούσε ιδιαίτερο άγχος.

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone ο 36χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε, αν νιώθει ποτέ ότι «χάνει κάτι», επειδή δεν δημοσιεύει ούτε καταναλώνει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κυριολεκτικά ποτέ», απάντησε κατηγορηματικά ο Ράντκλιφ.

«Δεν είμαι στο Instagram. Δεν είμαι σε καμία από τις εκδοχές του Twitter που υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο κόσμος», συνέχισε. «Ειλικρινά, μου φαίνεται τόσο αγχωτικό. Έχω ήδη αρκετό άγχος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα έκανε θαύματα για την ψυχική μου υγεία», εξήγησε ο ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, βρισκόταν εν μέσω προβών για τη νέα του παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, «Every Brilliant Thing», η οποία κάνει πρεμιέρα. «Μόλις ήμουν στην αίθουσα προβών μας και όλοι συζητούσαν για εφαρμογές ή κόλπα που τους κρατούν μακριά από το τηλέφωνό τους», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Παρότι διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ο Ράντκλιφ τόνισε ότι κρατά αποστάσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το πράγμα που, όταν ο γιος μου μεγαλώσει, θα τον κάνει να με θεωρεί απερίγραπτα γέρο και ξεπερασμένο. Αλλά ναι, δεν μπορώ να το κάνω», πρόσθεσε.
