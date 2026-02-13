Gio Kay: Είχα οικονομική βοήθεια από την οικογένεια σε νεαρή ηλικία, αλλά έβγαλα χρήματα μόνος μου από μικρός

Ο Gio δήλωσε αρχικά: «Έχω βγάλει χρήματα από μικρός για να μπορώ να αγοράζω όλα αυτά. Εννοείται ότι είχα βοήθεια από την οικογένεια σε μικρή ηλικία, αλλά πιο πολύ στη νοοτροπία. Από πάρα πολύ μικρός πήγαινα με τον μπαμπά μου και τους φίλους του που είναι όλοι επιχειρηματίες». Έπειτα, σημείωσε πως βλέποντας όσο μεγάλωνε τη ζωή που έκαναν σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. «Μπορεί να χαλάσω 5.000 δολάρια σε μία βραδιά στο Λας Βέγκας για να περάσω καλά. Μόνο ένα μπουκάλι να πάρεις εκεί θα δώσεις σίγουρα 1,5-2 χιλιάρικα. Στην Ελλάδα είναι πιο φτηνή η διασκέδαση. Εδώ βγαίνω κάθε βράδυ», δήλωσε.





Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν λόγω της αναγνωρισμότητάς του από το ριάλιτι επιβίωσης τον κερνούν στα μαγαζιά που πηγαίνει, με τον ίδιο να απαντά: «Πάντα με κερνούσαν. 2,5 χρόνια τώρα. Εγώ πληρώνω από την καρδιά μου. Στα νησιά δεν με αφήνουν να πληρώσω. Πήγα δύο εβδομάδες στην Ικαρία και δεν ξόδεψα ούτε ένα ευρώ. Μόνο στη Μύκονο με χρεώνουν και διπλά».