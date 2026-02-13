Gio Kay: Είχα οικονομική βοήθεια από την οικογένεια σε νεαρή ηλικία, αλλά έβγαλα χρήματα μόνος μου από μικρός
Ο πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε πως δούλευε από νωρίς για να μπορεί να αγοράζει ακριβά πράγματα
Για τη βοήθεια που δέχτηκε από την οικογένειά του μίλησε ο Gio Kay που συμμετείχε στο Survivor, εξηγώντας πως όταν ήταν μικρότερος τον ενίσχυαν οικονομικά οι γονείς του, ωστόσο τόνισε πως δούλευε από νωρίς και έβγαλε μόνος του χρήματα ώστε να μπορεί να αγοράζει ακριβά πράγματα.
Ο 28χρονος ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ανέφερε ακόμη πως σκέφτεται το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του, Σίλια, επισημαίνοντας πως ίσως κάνουν και διπλό γάμο σε Ελλάδα και Αμερική.
Ο Gio δήλωσε αρχικά: «Έχω βγάλει χρήματα από μικρός για να μπορώ να αγοράζω όλα αυτά. Εννοείται ότι είχα βοήθεια από την οικογένεια σε μικρή ηλικία, αλλά πιο πολύ στη νοοτροπία. Από πάρα πολύ μικρός πήγαινα με τον μπαμπά μου και τους φίλους του που είναι όλοι επιχειρηματίες». Έπειτα, σημείωσε πως βλέποντας όσο μεγάλωνε τη ζωή που έκαναν σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. «Μπορεί να χαλάσω 5.000 δολάρια σε μία βραδιά στο Λας Βέγκας για να περάσω καλά. Μόνο ένα μπουκάλι να πάρεις εκεί θα δώσεις σίγουρα 1,5-2 χιλιάρικα. Στην Ελλάδα είναι πιο φτηνή η διασκέδαση. Εδώ βγαίνω κάθε βράδυ», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν λόγω της αναγνωρισμότητάς του από το ριάλιτι επιβίωσης τον κερνούν στα μαγαζιά που πηγαίνει, με τον ίδιο να απαντά: «Πάντα με κερνούσαν. 2,5 χρόνια τώρα. Εγώ πληρώνω από την καρδιά μου. Στα νησιά δεν με αφήνουν να πληρώσω. Πήγα δύο εβδομάδες στην Ικαρία και δεν ξόδεψα ούτε ένα ευρώ. Μόνο στη Μύκονο με χρεώνουν και διπλά».
Όσον αφορά στη σύντροφό του, ο Gio είπε: «Δυστυχώς ή καλώς, τον Άγιο Βαλεντίνο θα τον περάσω στο Just The 2 of Us. Θα τον γιορτάσω μεθαύριο ίσως. Εννοείται κάνω δώρα στη σύντροφό μου. Ξέρω τι δώρο θα της κάνω, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί βλέπει τώρα. Εκείνη δεν μου κάνει δώρα, μου κάνει άλλα πράγματα. Δεν λέγονται. Μου δίνει την αγάπη της. Είμαστε μαζί 2-3 χρόνια, κάπου εκεί. Εννοείται σκέφτομαι να παντρευτώ. Δεν ξέρω ακριβώς πού. Ίσως κάνουμε και δύο γάμους σε Ελλάδα και Αμερική. Δεν ξέρω, γιατί έχουν οικογένεια και πολλούς φίλους στην Αμερική αλλά και εδώ. Θέλω παραδοσιακό ελληνικό γάμο με όργανα. Παλιά, στο ελληνικό σχολείο που πήγαινα ήξερα όλους τους χορούς, ήμουν πάντα ο πρώτος στη σειρά».
