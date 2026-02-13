Μπέσσυ Αργυράκη: Θα ήθελα πολύ να ήμουν στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι της Eurovision
Πιστεύω ότι επιστρέψαμε στις εποχές που μετρούσε η φωνή, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Τον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision σχολίασε η Μπέσσυ Αργυράκη, δηλώνοντας παράλληλα πως θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό. 

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε λάβει μέρος στην Eurovision μαζί με τον Πασχάλη, τη Μαριάννα Τόλη και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, το 1977 με το τραγούδι "Μάθημα σολφέζ", κατακτώντας την πέμπτη θέση, ανέφερε επίσης στην εκπομπή Buongiorno όπου μίλησε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, πως φαίνεται να έχει επιστρέψει η εποχή που δίνεται περισσότερο έμφαση στη φωνή παρά η εικόνα στη διοργάνωση.

Για τον πρώτο ημιτελικό η Μπέσσυ Αργυράκη δήλωσε αρχικά: «Ήταν μία πολύ ευχάριστη βραδιά, πολύ οργανωμένη με ωραίες φωνές και παρουσίες. Τεχνική υποστήριξη άριστη, σκηνική παρουσία πολύ καλή και πολύ πλούσια για προκριματικά. Πιστεύω ότι διάλεξαν τα καλύτερα τραγούδια. Ας διαλέξουν το καλύτερο που ο πιο πολύς κόσμος το θέλει κι ας προχωρήσουμε σε μια πολύ καλή σειρά και σε μία αξιοπρεπή εμφάνιση πάνω από όλα».

Και έπειτα πρόσθεσε για την Κατερίνα Βρανά στον ρόλο της παρουσιάστριας, αλλά και για τον διαγωνισμό γενικότερα: «Ήταν μία πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Εγώ χειροκροτώ τέτοιες προσπάθειες. Οι παρουσιαστές ήταν καταπληκτικοί και γενικά ήταν τόσο οργανωμένο όλο αυτό για κάθε τραγούδι. Το βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό. Όλο αυτό μαζί με έκανε να μην αφήσω την τηλεόραση, από την αρχή ως το τέλος. Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην κριτική επιτροπή. Ίσως του χρόνου. Πιστεύω ότι επιστρέψαμε στις εποχές που μετρούσε η φωνή στη Eurovision. Πέρασε τα κάτω της, που ήταν πιο πολύ οπτικοποιημένη, παρά να ακούμε φωνές και επιστρέψαμε πάλι πολύ δυναμικά με φωνάρες που είναι το κύριο στοιχείο ενός διαγωνισμού».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgdpr7ri0jb5)


Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε ποιον από τους υποψήφιους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας ξεχωρίζει για τη φετινή Eurovision και είπε: «Μου αρέσει πολύ ο Good Job Nicky».
