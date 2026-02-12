Η Ριάνα εμφανίστηκε με διαμαντένιο δαχτυλίδι και φούντωσαν οι φήμες για μυστικό γάμο με τον ASAP Rocky
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά
Η φημολογία ότι η Ριάνα και ο ASAP Rocky έχουν παντρευτεί κρυφά, ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν η τραγουδίστρια εθεάθη με ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο παράμεσο του αριστερού χεριού της.
Η Ριάνα και ο ράπερ είναι μαζί από το 2021 και οι σχετικές συζητήσεις για γάμο είχαν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι. Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αγορών της σε κατάστημα τροφίμων στο Λος Άντζελες, με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι να ξεχωρίζει στο χέρι της. Σε ξεχωριστή εμφάνιση με τον σύντροφό της, οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι, με τη Ριάνα να φορά φαρδιά γκρι φούστα και ασορτί φούτερ. Στο χέρι της δεν είχε άλλα κοσμήματα, πέρα από το μεγάλο δαχτυλίδι στο παράμεσο, κάτι που έδωσε νέα τροφή στα σενάρια περί γάμου.
Η Ριάνα και ο Rocky έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Η συζήτηση σχετικά με το εάν έχουν παντρευτεί κρυφά γίνεται συχνά το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, το 2025, δημοσιογράφος ρώτησε τον ASAP Rocky αν ανυπομονεί να ντυθεί γαμπρός, και εκείνος απάντησε: «Πώς ξέρεις ότι δεν έχει γίνει ήδη;». Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν θα επιβεβαιώσει αν έχουν παντρευτεί ή όχι.
Πρόσφατα, σε επεισόδιο της σειράς «Celebrity Substitute», ο ράπερ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν έχει παντρευτεί με τη Ριάνα, απαντώντας με χιούμορ σε ευθεία ερώτηση μαθητή για το εάν έχουν προχωρήσει σε γάμο. Ο ASAP Rocky απάντησε αρχικά: «Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανες», για να συνεχίσει: «Θες τη Ριάνα, ε; Λοιπόν, έχεις εμένα. Σήμερα έχεις εμένα». Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην προσωπική τους ζωή.
Rihanna the billionaire stuns by doing own grocery shopping at Whole Foods... with ring on wedding finger https://t.co/9kaZDkgiLr— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 11, 2026
