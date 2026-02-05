Ο ASAP Rocky απέφυγε ερώτηση για το αν είναι παντρεμένος με τη Ριάνα
Ο ASAP Rocky απέφυγε ερώτηση για το αν είναι παντρεμένος με τη Ριάνα
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, σχολίασε ο ράπερ
Ερώτηση για την προσωπική του ζωή και ειδικότερα για το εάν έχει παντρευτεί με τη Ριάνα, απέφυγε να απαντήσει ο ASAP Rocky.
Ο ράπερ εμφανίστηκε στη σειρά «Celebrity Substitute» και απάντησε με χιούμορ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του, σε ερώτηση παιδιού για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, χωρίς όμως να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.
Στο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην οποία μαθητές δημόσιων σχολείων παίρνουν συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα - ένα από τα παιδιά ρώτησε ευθέως τον ASAP Rocky αν έχει παντρευτεί τη Ριάνα, με τον ίδιο να απαντά: «Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανες», πριν συνεχίσει με χιούμορ: «Θες τη Ριάνα, ε; Λοιπόν, έχεις εμένα. Σήμερα έχεις εμένα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε πληροφορία για την προσωπική τους ζωή.
Δείτε το βίντεο
Ο ράπερ και η τραγουδίστρια γνωστοποίησαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2020. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, με το τελευταίο μέλος να έρχεται στη ζωή τον Σεπτέμβριο. Ο Asap Rocky και η Ριάνα δεν έχουν επιβεβαιώσει αν έχουν παντρευτεί, παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα υπονοούμενα που έχουν τροφοδοτήσει σχετικές συζητήσεις. Αν και ο ράπερ έχει κάνει αινιγματικές δηλώσεις σε συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα επίσημη επιβεβαίωση γάμου από το ίδιο το ζευγάρι.
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Asap Rocky μίλησε και για το πώς ο ίδιος και η σύντροφός του φέρνουν τα παιδιά τους σε επαφή με τη μουσική. «Βάζω στα παιδιά μου κάθε είδους μουσικής, από τον παλιό, κλασικό Μάικλ Τζάκσον, μέχρι ψυχεδελική μουσική και φυσικά τους Beatles και πολλή ρέγκε», είπε, προσθέτοντας: «Ζούμε σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική, οπότε είναι πολύ διαφορετικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ράπερ εμφανίστηκε στη σειρά «Celebrity Substitute» και απάντησε με χιούμορ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του, σε ερώτηση παιδιού για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, χωρίς όμως να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.
Στο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην οποία μαθητές δημόσιων σχολείων παίρνουν συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα - ένα από τα παιδιά ρώτησε ευθέως τον ASAP Rocky αν έχει παντρευτεί τη Ριάνα, με τον ίδιο να απαντά: «Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανες», πριν συνεχίσει με χιούμορ: «Θες τη Ριάνα, ε; Λοιπόν, έχεις εμένα. Σήμερα έχεις εμένα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε πληροφορία για την προσωπική τους ζωή.
Δείτε το βίντεο
Ο ράπερ και η τραγουδίστρια γνωστοποίησαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2020. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, με το τελευταίο μέλος να έρχεται στη ζωή τον Σεπτέμβριο. Ο Asap Rocky και η Ριάνα δεν έχουν επιβεβαιώσει αν έχουν παντρευτεί, παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα υπονοούμενα που έχουν τροφοδοτήσει σχετικές συζητήσεις. Αν και ο ράπερ έχει κάνει αινιγματικές δηλώσεις σε συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα επίσημη επιβεβαίωση γάμου από το ίδιο το ζευγάρι.
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Asap Rocky μίλησε και για το πώς ο ίδιος και η σύντροφός του φέρνουν τα παιδιά τους σε επαφή με τη μουσική. «Βάζω στα παιδιά μου κάθε είδους μουσικής, από τον παλιό, κλασικό Μάικλ Τζάκσον, μέχρι ψυχεδελική μουσική και φυσικά τους Beatles και πολλή ρέγκε», είπε, προσθέτοντας: «Ζούμε σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική, οπότε είναι πολύ διαφορετικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα