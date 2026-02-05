Ο ASAP Rocky απέφυγε ερώτηση για το αν είναι παντρεμένος με τη Ριάνα
GALA
Ριάνα ASAP Rocky Γάμος

Ο ASAP Rocky απέφυγε ερώτηση για το αν είναι παντρεμένος με τη Ριάνα

Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, σχολίασε ο ράπερ

Ο ASAP Rocky απέφυγε ερώτηση για το αν είναι παντρεμένος με τη Ριάνα
Ιωάννα Μαρίνου
Ερώτηση για την προσωπική του ζωή και ειδικότερα για το εάν έχει παντρευτεί με τη Ριάνα, απέφυγε να απαντήσει ο ASAP Rocky.

Ο ράπερ εμφανίστηκε στη σειρά «Celebrity Substitute» και απάντησε με χιούμορ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του, σε ερώτηση παιδιού για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, χωρίς όμως να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Στο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στην οποία μαθητές δημόσιων σχολείων παίρνουν συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα - ένα από τα παιδιά ρώτησε ευθέως τον ASAP Rocky αν έχει παντρευτεί τη Ριάνα, με τον ίδιο να απαντά: «Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανες», πριν συνεχίσει με χιούμορ: «Θες τη Ριάνα, ε; Λοιπόν, έχεις εμένα. Σήμερα έχεις εμένα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε πληροφορία για την προσωπική τους ζωή.

Δείτε το βίντεο

A$AP Rocky Transforms Harlem Classroom Into a Rap Video (“Punk Rocky” REMIX)

Ο ράπερ και η τραγουδίστρια γνωστοποίησαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2020. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, με το τελευταίο μέλος να έρχεται στη ζωή τον Σεπτέμβριο. Ο Asap Rocky και η Ριάνα δεν έχουν επιβεβαιώσει αν έχουν παντρευτεί, παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα υπονοούμενα που έχουν τροφοδοτήσει σχετικές συζητήσεις. Αν και ο ράπερ έχει κάνει αινιγματικές δηλώσεις σε συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα επίσημη επιβεβαίωση γάμου από το ίδιο το ζευγάρι.

Στο ίδιο επεισόδιο, ο Asap Rocky μίλησε και για το πώς ο ίδιος και η σύντροφός του φέρνουν τα παιδιά τους σε επαφή με τη μουσική. «Βάζω στα παιδιά μου κάθε είδους μουσικής, από τον παλιό, κλασικό Μάικλ Τζάκσον, μέχρι ψυχεδελική μουσική και φυσικά τους Beatles και πολλή ρέγκε», είπε, προσθέτοντας: «Ζούμε σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική, οπότε είναι πολύ διαφορετικό».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης