Στο δικαστήριο ξανά ο Κώστας Δόξας για την καταγγελία της Μαρίας Δεληθανάση: Αισθάνομαι καλά
Στο δικαστήριο ξανά ο Κώστας Δόξας για την καταγγελία της Μαρίας Δεληθανάση: Αισθάνομαι καλά
Έχω κάνει συνεχώς προσπάθειες για εξωδικαστική επίλυση, τόνισε ο τραγουδιστής
Η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστές τον Κώστα Δόξα και τη Μαρία Δεληθανάση συνεχίζεται και ο τραγουδιστής δήλωσε έξω από το δικαστήριο πως αισθάνεται καλά και ελπίζει να ολοκληρωθεί η δίκη.
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Κώστας Δόξας μίλησε στην εκπομπή Buongiorno λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα και τόνισε πως έχει κάνει πολλές προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ωστόσο η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί με τον τρόπο που θα ήθελε.
Ο τραγουδιστής είπε συγκεκριμένα: «Ελπίζουμε να γίνει η δίκη. Δεν ξέρω αν θα αναβληθεί. Αισθάνομαι καλά. Έχω κάνει συνεχώς προσπάθειες για εξωδικαστική επίλυση» και όταν ρωτήθηκε πώς πάνε οι συζητήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, απάντησε: «Είμαστε στα δικαστήρια».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgbyxg2xk6bl)
Νωρίτερα στην εκπομπή έκανε δηλώσεις και ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου, για την υπόθεση: «Σε αμηχανία πάλι με αυτή την υπόθεση. 6 χρόνια μετά δεν έχω να πω λεπτομέρειςς. Είναι ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βρει μεταξύ του. Δεν ξέρω γιατί δόθηκε τόση διάσταση από τη μεριά της καταγγέλλουσας, ενώ δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της. 6 χρόνια μετά, παρακαλώ έστω και από αυτό το βήμα να πάμε να τα βρουν μόνοι τους. Δεν είναι καθόλου ατυχές και καθόλου τυχαίο ότι η καταγγελία της κυρίας Δεληθανάση έγινε την εποχή του MeToo. Τότε αρκούσε μία καταγγελία αναπόδεικτη. Όταν εισάγεται μία υπόθεση πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάρα πολύ αδύναμο αποδεικτικό υλικό. Υπάρχει μία φωτογραφία, η οποία δεν αποδεικνύεται από κανένα ιατρικό έγγραφο. Η φωτογραφία που έγινε “σημαία” της καταγγέλλουσας θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα ιατρικό πιστοποιητικό. Η καταγγέλλουσα πήγε στο νοσοκομείο αλλά στο νοσοκομείο δεν διαπιστώθηκε ποτέ το σοβαρό χτύπημα που δείχνει στη φωτογραφία. Είμαστε αναγκασμένοι να το αναδείξουμε αυτό υπερασπιστικά. Το δεύτερο είναι ότι η καταγγελία έγινε μετά από ένα χρόνο. Αυτά κλονίζουν το αποδεικτικό υλικό. Ελπίζω να ειρηνευτούν για το παιδί. Αυτό εγώ παρακαλώ. Ό,τι δημοσιότητα πήρε, πήρε», είπε.
Και πρόσθεσε: «Έγιναν κι άλλες καταγγελίες αλλά δεν έχω την άδεια από τον κύριο Δόξα να μεταφέρω το περιεχόμενο το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Είναι από την πλευρά του κυρίου Δόξα. Ο κύριος Δόξας, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, έχει τη διάθεση να μην οδηγηθούν στα δικαστήρια».
Στο τέλος, ο Σπύρος Δημητρίου σημείωσε: «Ο κύριος Δόξας λίγο καιρό πριν το επεισόδιο είχε δεχτεί ένα πολύ ισχυρό λάκτισμα από την καταγγέλλουσα στη γενετήσια περιοχή του και είχε νοσηλευτεί. Δεν το κατήγγειλε ποτέ, γιατί δεν θεώρησε ότι θα κερδίσει κάτι ή θα δικαιωθεί από αυτό. Η καταγγέλλουσα είναι πρωταθλήτρια kick boxing και έχει κριθεί αδύναμο πρόσωπο από τη δικαιοσύνη και ο κύριος Δόξας ισχυρίζεται ότι η πολεμική τέχνη είναι κάτι που χρησιμοποιούσε συχνά εναντίον του. Αυτά θα ισχυριστούμε στο δικαστήριο».
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Κώστας Δόξας μίλησε στην εκπομπή Buongiorno λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα και τόνισε πως έχει κάνει πολλές προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ωστόσο η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί με τον τρόπο που θα ήθελε.
Ο τραγουδιστής είπε συγκεκριμένα: «Ελπίζουμε να γίνει η δίκη. Δεν ξέρω αν θα αναβληθεί. Αισθάνομαι καλά. Έχω κάνει συνεχώς προσπάθειες για εξωδικαστική επίλυση» και όταν ρωτήθηκε πώς πάνε οι συζητήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, απάντησε: «Είμαστε στα δικαστήρια».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα στην εκπομπή έκανε δηλώσεις και ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου, για την υπόθεση: «Σε αμηχανία πάλι με αυτή την υπόθεση. 6 χρόνια μετά δεν έχω να πω λεπτομέρειςς. Είναι ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βρει μεταξύ του. Δεν ξέρω γιατί δόθηκε τόση διάσταση από τη μεριά της καταγγέλλουσας, ενώ δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της. 6 χρόνια μετά, παρακαλώ έστω και από αυτό το βήμα να πάμε να τα βρουν μόνοι τους. Δεν είναι καθόλου ατυχές και καθόλου τυχαίο ότι η καταγγελία της κυρίας Δεληθανάση έγινε την εποχή του MeToo. Τότε αρκούσε μία καταγγελία αναπόδεικτη. Όταν εισάγεται μία υπόθεση πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάρα πολύ αδύναμο αποδεικτικό υλικό. Υπάρχει μία φωτογραφία, η οποία δεν αποδεικνύεται από κανένα ιατρικό έγγραφο. Η φωτογραφία που έγινε “σημαία” της καταγγέλλουσας θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα ιατρικό πιστοποιητικό. Η καταγγέλλουσα πήγε στο νοσοκομείο αλλά στο νοσοκομείο δεν διαπιστώθηκε ποτέ το σοβαρό χτύπημα που δείχνει στη φωτογραφία. Είμαστε αναγκασμένοι να το αναδείξουμε αυτό υπερασπιστικά. Το δεύτερο είναι ότι η καταγγελία έγινε μετά από ένα χρόνο. Αυτά κλονίζουν το αποδεικτικό υλικό. Ελπίζω να ειρηνευτούν για το παιδί. Αυτό εγώ παρακαλώ. Ό,τι δημοσιότητα πήρε, πήρε», είπε.
Και πρόσθεσε: «Έγιναν κι άλλες καταγγελίες αλλά δεν έχω την άδεια από τον κύριο Δόξα να μεταφέρω το περιεχόμενο το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Είναι από την πλευρά του κυρίου Δόξα. Ο κύριος Δόξας, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, έχει τη διάθεση να μην οδηγηθούν στα δικαστήρια».
Στο τέλος, ο Σπύρος Δημητρίου σημείωσε: «Ο κύριος Δόξας λίγο καιρό πριν το επεισόδιο είχε δεχτεί ένα πολύ ισχυρό λάκτισμα από την καταγγέλλουσα στη γενετήσια περιοχή του και είχε νοσηλευτεί. Δεν το κατήγγειλε ποτέ, γιατί δεν θεώρησε ότι θα κερδίσει κάτι ή θα δικαιωθεί από αυτό. Η καταγγέλλουσα είναι πρωταθλήτρια kick boxing και έχει κριθεί αδύναμο πρόσωπο από τη δικαιοσύνη και ο κύριος Δόξας ισχυρίζεται ότι η πολεμική τέχνη είναι κάτι που χρησιμοποιούσε συχνά εναντίον του. Αυτά θα ισχυριστούμε στο δικαστήριο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα