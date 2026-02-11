Ο παίκτης που ξεχώρισε στο MasterChef και κέρδισε το χρηματικό έπαθλο της δοκιμασίας: Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα
Οι διαγωνιζόμενοι της κόκκινης μπριγάδας μπήκαν για πρώτη φορά στη διαδικασία να αναμετρηθούν σε τεστ δημιουργικότητας
Ένα πιάτο ήταν αυτό που ξεχώρισε στο MasterChef, με την προσπάθεια που έκανε παίκτης από την κόκκινη μπριγάδα να χαρακτηρίζεται ως «μαγειρική ιδιοφυΐα».
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι της κόκκινης ομάδας μπήκαν για πρώτη φορά στη διαδικασία να μετρήσουν τις αντοχές και τη φαντασία τους σε τεστ δημιουργικότητας. Στο φινάλε της δοκιμασίας, τα πιάτα που ξεχώρισαν ήταν εκείνα του Φίλιππου, του Πάνου και του Γιάννη. Την πρωτιά πήρε ο Πάνος παρουσιάζοντας αυγολέμονο φρικασέ με χτένια, και μαζί με τη νίκη εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Για τον αρχηγό της κόκκινης ομάδας, αυτή δεν ήταν μια μεμονωμένη διάκριση: το ταλέντο του έχει ήδη αναγνωριστεί από τους κριτές, αλλά και από τους συμπαίκτες του μέσα στο παιχνίδι.
Λίγο πριν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, ο Κωνσταντίνος αποθέωσε τον Πάνο, χαρακτηρίζοντάς τον «μαγειρική ιδιοφυΐα», ενώ μιλώντας στην κάμερα άφησε να εννοηθεί πως θεωρεί σχεδόν δεδομένη τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό. «Είναι υπέροχο να ακούς καλά λόγια από τους κριτές σε ατομικό επίπεδο, όμως ένας σωστός σεφ πρέπει να αποδεικνύεται ικανός και στις ομαδικές δοκιμασίες. Αύριο μένει να δείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω και εκεί», ανέφερε ο Πάνος στην κάμερα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επισήμανε ότι το πιάτο του Πάνου θα μπορούσε άνετα να σταθεί σε ένα μενού, χωρίς να υστερεί σε τίποτα από αντίστοιχες επαγγελματικές προτάσεις.
